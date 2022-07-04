ما تتوقعه الابراج اليوم الاثنين 4 تموز يوليو 2022 على كل الاصعدة

الأبراج اليوم الاثنين 4/7/2022

برج الحمل اليوم الاثنين

تشهد الفترة المقبلة بعض التغيرات الايجابية والجيدة على صعيد العمل، تسير الأمور بشكل جيد، لكنك تشعر بالانشغال في هذه الفترة ولا تتمكن في بعض الأحيان من التنسيق ما بين عملك وحياتك الشخصية، عليك الحديث بصراحة عن ما يزعجك مع الشريك والتوصل إلى حل من اجل انهاء الخلافات بينكما التي تتفاقم .

برج الثور اليوم الاثنين

لا تجازف او تغامر او تتورط في بعض المشاريع التي لن تتمكن من انجازها، يجب عليك دراسة كل ما يطلب منك بشكل جيد قبل الموافقة عليه، لا تهدر طاقتك على بعض الأعمال التي لا فائدة منها، تتخلص من الاحباط والقلق الذي شعرت بهما في الفترة السابقة، عليك الانتباه على افراد اسرتك اكثر .

برج الجوزاء اليوم الاثنين

انت لست على ما يرام، تشعر انك محبط وهناك امر يشغل تفكيرك، الغريب انك لا تعلم تحديدًا ما الذي يزعجك من الأمور التي تحدث حولك، هناك شعور غير جيد يرافقك في هذه الفترة، اصبر وتاكد ان الامور ستصبح افضل وتحل لاحقًا، تتحسن امورك المادية وجميع امور حياتك وتنتهي اخيرًا هذه الفترة المزعجة.

برج السرطان اليوم الاثنين

هناك بعض الاشخاص الذين يسببون لك التوتر والازعاج في مجال العمل، تشعر أنهم يستنفذون جميع طاقاتك ولا تتمكن من خوض اي حوار معهم، التجاهل هو افضل حل، الكثير من الأخبار الجيدة ستصلك تتعلق بالعمل، كما ان الامور العائلية تسير بشكل جيد، عليك مساعدة صديق مقرب للتخلص من مشكلة.

برج الأسد اليوم الاثنين

لا تشعر بالرضا عما يحدث بالعمل، تشعر أن صوتك غير مسموع وانه لا يأخذ اي مسؤول في العمل رايك على محمل الجد، لا تبالغ في الغضب والضغط على نفسك، اتركهم يتصرفون كما يرونه مناسبًا وعندما يفشلون يمكنك حينها التباهي والحديث عن تجاهلهم لارائك وخبرتك، الكثير من المناسبات العائلية.

برج العذراء اليوم الاثنين

لا تؤجل اي اعمال مطلوبة منك، وابتعد عن الكسل في هذه الفترة تحديدًا، فانت تحت المراقبة وهناك من يشعر انك تمتلك قدرات كبيرة وتستحق منصف افضل، لذلك قدم افضل ما لديك في هذه الفترة، علاقة صداقة جديدة في حياتك تتحول إلى علاقة مميزة، حافظ عليها ولا تدع اي شخص يتدخل بها .

برج الميزان اليوم الاثنين

تواجه اليوم الكثير من المشاكل الصادمة التي تجعلك تشعر بالغضب الشديد، عليك التعامل مع كل ما يطرأ بحكمة وهدوء، لا تتسرع في اتخاذ اي قرار يتعلق بالعمل، قد تصلك بعض ال عروض المغرية جدًا كل ما عليك دراستها جيدًا واستشارة بعض الاشخاص الذين تثق بهم، تقع مشكلة بينك وبين الشريك.

برج العقرب اليوم الاثنين

عليك تنظيم امورك والابتعاد عن الفوضوية، تشهد الفترة المقبلة العديد من المفاجات السارة حيث تتلقى الكثير من الاتصالات التي تحمل أخبارًا جيدة وواعدة، لا تدخل في اي خلاف لا داعي له مع الشريك، حافظ على علاقتك معه حتى لا تشعر بالندم لاحقًا، مشكلة عائلية بسيطة قد تسبب لك بعض القلق، اطمئن ستنتهي هذه المشكلة.

برج القوس اليوم الاثنين

عليك البدء بالتفكير بهدوء في كافة القرارات التي اتخذتها سابقًا وتتعلق بحياتك العملية والعاطفية، تكتشف ان بعض القرارات كانت متسرعة، وأن عليك مراجعة نفسك بخصوصها، والتراجع عنها قبل فوات الآوان، تخطط لرحلة ترفيهية مميزة في الاجازة المقبلة، عليك استغلال هذه الرحلة للخروج من الحالة النفسية السيئة.

برج الجدي اليوم الاثنين

تضطر هذا اليوم إلى تأجيل بعض الخطط والاعمال التي كان من المقرر ان تقوم بها، حاول ان لا تؤجلها كثيرًا من الافضل انهائها في اقرب فرصة، هناك خبر سار على الصعيد العملي في طريقة اليك، علاقتك مع الشريك لا تسير على ما يرام، الكثير من المناوشات والجدال في هذه الفترة، من الافضل ان تبتعدا .

برج الدلو اليوم الاثنين

تشهد هذه الفترة الكثير من التغيرات الايجابية في حياتك، تشعر بالراحة الشديدة، كما ان حياتك الاجتماعية ايضًا مليئة بالاثارة، تفكر بتغيير بعض الامور في ستايلك واسلوبك في الملابس، لا تبالغ في التسوق وصرف النقود، يتعرض فرد من العائلة لوعكة صحية تسبب لك القلق الشديد .

برج الحوت اليوم الاثنين

حان الوقت لتتعامل بمهنية اكثر في العمل، ابتعد عن المثاليات الزائفة وحاول فهم كل ما يدور حولك، هناك الكثير من القرارات التي عليك اتخاذها في هذه الفترة، احذر من المبالغة في النوم او تناول الطعام غير الصحي، عليك الحفاظ على صحتك والانتباه إلى نفسك أكثر، لا تهمل ممارسة الرياضة.