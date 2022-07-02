الابراج اليوم الاحد توقعات ابراج الأحد 3/7/2022 مع حظك اليوم

الابراج اليوم الاحد توقعات ابراج الأحد 3/7/2022 مع حظك اليوم

الابراج اليوم الاحد 3 تموز 2022

الابراج الاحد برج الحمل الابراج الاحد 3/7/2022 مع الابراج اليوم

داخلـك طـاقـات كبيرة لا تستعملها فـي التغلب علـى الصعوبات لأن حماسـك عـالـي لـذا استغله لتحسين أمـورك، وأحكامـك علـى الأمور أكثر إدراكا ووعيـا والآخـرون يثقون بصحة تقديرك للأمور.

عاطفيـا قـد تـحـش بالنشاط والحمــاس مـمـا يضعـك على الدرب الصحيح لبلوغ الأهداف التي تفكر بها.

الابراج الاحد برج الثور الابراج الاحد 3/7/2022 مع الابراج اليوم

قـد يضايقـك أنـك نـزق وأن غضبك يستثار بسرعة وهـذا بسـبب الإحبـاط الـذي تشـعـر بـه أو اليـأس وربمـا تـفـذي شعورا بالعدائية تجاه أحد الأصدقاء أو الزملاء في العمل لأنك عنيد. عاطفيـا : ابتعـد عـن حـالـة الاستنفار التـي تحملهـا فـي داخلـك؛ فأنـت تـظـن أن كل مـا يـحيـط بـك عدوك وهذا غير صحيح.

الابراج الاحد برج الجوزاء الابراج الاحد 3/7/2022 مع الابراج اليوم

أمـورك جيـدة فأنت مستقر وتشعر بالأمـان وتـود أن تغيّـر المعادلـة مـن حولك، وأنـا أظـن أنـك قـد تغير شيئاً فـي حياتـك هـذا اليـوم سـواء كان لـك أو لأحد المقربيـن منـك وكأنك تدخـل دنيـا جديدة أو تفرح لهم يزول من حولك. عاطفيا : جاذبيتـك اليـوم تـحـمـل أكثـر مـن مـبـادرة حولك وتجعلك تشعر بقيمتك وأهميتك.

الابراج الاحد برج السرطان الابراج الاحد 3/7/2022 مع الابراج اليوم

أنصحك بالتقليـل مـن الـصـرف العشوائي والبـذخ وتذكر أخطاء الماضي، فاليـوم للتفكير بالمال، وربمـا تضطر لدفع مصاريف إضافيـة لـم تـكـن بالحسبان؛ فأمورك المالية بحاجة إلى تنظيم.

عاطفيا : ، قد ترسم خطا لمستقبلك؛ فالحـظ يرافق الكثير من الخطوات واليوم للحركة والدعم.

الابراج الاحد برج الاسد الابراج الاحد 3/7/2022 مع الابراج اليوم

تتمتـع اليـوم بالقـوة وبذكاء متقـد، وربما تحيـط بـك هـالـة براقـة يحسـدك عليهـا الأخـرون، وقـد تبـدأ مرحلـة جديـدة مناسبة لتسوية أوضاعـك مع المحيط عليك أن تستغلها. عاطفيـا : تستعيد تفاؤلـك ونشاطك وعلاقاتـك الاجتماعية،ودعمالأصدقاء والمقربيـن، وتسعدك الأخبار.

الابراج الاحد برج العذراء الابراج الاحد 3/7/2022 مع الابراج اليوم

أنـت مـن محـبـي الكـمـال فـلا تتوقـع مـن نفسـك مـا لا تستطيعه هـذا اليـوم، وعبـر عـن مشـاعرك حتـى لـو كانت حزينـة بشكل يتناسـب مـع مـا تشـعـر بـه دون أن تفكـر بكبته ولكن كن دبلوماسيا وهادئا. عاطفيـا : أنـت عصبـي وغيـر راض، وقـد تصبـح ناقـدا مـن الطراز الأول، وتحقق نسبة كبيـرة فـي النقاشات غير المجدية.

الابراج الاحد برج الميزان الابراج الاحد 3/7/2022 مع الابراج اليوم

لاحـظ كـم الدعـوات التـي تأتيـك أو الإعجـاب الـذي يرافقـك؛ فأنت تدعـم علاقاتـك القديمـة وترسخها لذلـك امنـح وقتاً كافيـاً للشـريك وضعـا خـطـط المستقبل؛ فأنـت تزدهـر بالمحبـة وتـفـرح للتـعـارف والاتصال.

عاطفيـا هـذا اليـوم يقـدم لك الحيوية والإرادة والقدرة على إيجاد الأفكار الجيدة فأنت نشيط.

الابراج الاحد برج العقرب الابراج الاحد 3/7/2022 مع الابراج اليوم

أنـت عصبي ومستعجل للحلول، وقد تضطر لفعـل أشياء لست راض عنهـا أو تضطـرك الظـروف لفعلهـا؛ فدقـق فـي كل الأمـور حـتـى الصغيـرة منهـا وتـابـع أمورك بنفسك بعيدا عن الاعتماد على الآخرين. عاطفيا :لا تنسحب مـن معركـة كلاميـة أو تنسحب مـن موقـف قـد تـشـعر فيـه أن المحيـط يحاسـبك؛ بـل اشرح مواقفك بهدوء.

الابراج الاحد برج القوس الابراج الاحد 3/7/2022 مع الابراج اليوم

اليـوم إيجابي لتؤثـر فـي محيطـك ولتحـاول التأثيـر علـى سـلوك الآخريـن ومواقفهـم تجاهـك وتجـاه أمـورك العمليـة، حاول أن تسأل نفسك ما هي احتياجاتك الحقيقية وتوجه نحو هدفك. عاطفيـا قـد تشعر أن الأعمـال تـحـمـل التشجيع؛ فالطاقـة والسعادة يزينـان حياتـك واليـوم سعيد.

الابراج الاحد برج الجدي الابراج الاحد 3/7/2022 مع الابراج اليوم

الشهر للمساعدات والدعم الخارجي وقد تتعرف على وجوه جديدة وقـد يـكـون السبب هـو السفر؛ فأنت تستعيد ثقتك بنفسـك وبالمحيـط مـن حولك وتستمتع بإنجازاتك وبالمدح والتقدير. عاطفيا : قد تكافأ على الجهود المبذولـة المترافقة مع الهدوء والتواصل الجيد مع الآخرين.

الابراج الاحد برج الدلو الابراج الاحد 3/7/2022 مع الابراج اليوم

لا تصطدم بالشريك سواء كان عاطفيا أو الشريك الزوجـي؛ فنظرتـك تملكيـة ونقاشـك لمشاعرك يتـم بحساسية أكثـر مـن الـلازم؛ فقـط حـدد هدفـك ولا تتـرك الاستفزازات العابـرة تؤرقـك لتستفيد من حظوظك الجيدة. عاطفيا : دعوات أو اتصالات أو سفر وهذا قد يثير غيرة الشريك؛ لذا حاول أن تهدئ من ثائرته.

الابراج الاحد برج الحوت الابراج الاحد 3/7/2022 مع الابراج اليوم

أن وقـت إنهاء الأعمـال؛ وأفضـل مـا تفعلـه هـذه الفتـرة فـعـلا هـو انخراطـك فـي نشاطاتك العمليـة فالعمـل عبـادة وقطعا انشغالك فيـه سيلهيك عـن بعـض المشاكل النفسية التـي قد تعاني منها.

عاطفيا: قد تعيش ضجـة سببها كثـرة اللقاءات والدعوات، وقد تفكر في سفر يسعدك.