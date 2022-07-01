الابراج اليوم السبت 2 يوليو / تموز 2022 على جميع الاصعدة
الابراج اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار – 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً: التزم بمواعيد العمل ولا تتأخر.
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: حاول أن تكون أكثر لطفاً عند تعاملك مع الشريك.
- حظ برج الحمل اليوم صحياً: تفكر بعمل حمية غذائية مليئة بالبروتين.
- برج الحمل الرجل اليوم: حاول أن تسيطر على أعصابك، مارس التأمل أو اليوغا.
- برج الحمل المرأة اليوم: حاولي أن تعملي طعامك المفضل بنفسك.
الابراج اليوم السبت وتوقعات برج الثوراليوم 20 نيسان – 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً: لا تتردد في طلب مساعدة مديرك، كن أكثر جرأة.
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً: حاول أن تساعد شريكك في هذه الفترة.
- حظ برج الثور اليوم صحياً: لا تبالغ بشرب الكافيين حاول أن تخفف حتى تستطيع النوم.
- برج الثور الرجل اليوم: جرب أن تعمل رحلة لعائلتك من باب التغيير.
- برج الثور المرأة اليوم: اليوم أنتِ متالقة وتفكرين الخروج مع الرفاق.
الابراج السبت وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار – 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: حاول أن تبتعد عن التوتر والضغوطات وجرب الاسترخاء.
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً: تفكر بالذهاب لعشاء رومانسي مع شريكك.
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: صحتك اليوم على ما يرام لكن حاول الابتعاد عن الأطعمة الجاهزة.
- برج الجوزاء الرجل اليوم: سوف تتخذ قرارات صعبة اليوم حاول استشارة صديقك المقرب.
- برج الجوزاء المرأة اليوم: لا تنسي أن تمارسي رياضة المشي لأنكِ تعاني في الفترة الأخيرة من آلام.
الابراج اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران – 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: تفكر بأخذ إجازة قصيرة للتمتع مع العائلة.
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: تفكر بطلب مساعدة من شريكك لكن لن يرضى.
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: حاول أن تكثر من شرب الماء خصوصاً في الصيف.
- برج السرطان الرجل اليوم: حاول الابتعاد عن كل شيء يعكر مزاجك.
- برج السرطان المرأة اليوم: اليوم انتِ على موعد للخروج مع صديقكِ المقربة، استمتعي بنهارك.
الابراج اليوم السبت وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز – 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً: حاول أن تبحث عن عمل لأنك بحاجة للمال.
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: لا تتكبر على شريكك حاول أن تكون متواضع.
- حظ برج الأسد اليوم صحياً: تشعر بعدم الرغبة في تناول الطعام حاول أن تستغل الفرصة لتخفيف وزنك.
- برج الأسد الرجل اليوم: لا تقول كل ما يدور في رأسك لأحد.
- برج الأسد المرأة اليوم: حاولي أن تستغلي إجازة الصيف .
الابراج السبت وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب – 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: تعلم شيء جديد وطور نفسك.
- برج العذراء اليوم عاطفياً: استغل شريكك هذه الفترة لأنه قريب منك.
- برج العذراء اليوم صحياً: تفكر بزيادة وزنك لأنك غير راضي عن جسمك.
- برج العذراء الرجل اليوم: حاول أن تبدأ بمشروع جديد.
- برج العذراء المرأة اليوم: لا تهتمي بما يقال عنكِ في محيط العمل.
الابراج اليوم السبت وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب – 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: أنت اليوم متوتر من زملائك في العمل.
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: حاول أن تتخذ قرار اتجاه شريكك.
- حظ برج الميزان اليوم صحياً: تشعر بأوجاع في اللثة حاول استشارة طبيبك.
- برج الميزان الرجل اليوم: حاول أن تتخذ قرارات اتجاه أهدافك.
- برج الميزان المرأة اليوم: أنتِ اليوم على موعد لمشاهدة فيلمك المفضل مع الرفاق.
الابراج اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً: طور من نفسك ولا تبقى كما أنت.
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: حاول أن تكون أكثر رومانسي مع الشريك فهو بحاجة لك.
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: تعاني من آلام في المعدة حاول أن ترتدي شيء ثقيل في المساء.
- برج العقرب الرجل اليوم: تستعد لحفلة لزميل لك في العمل.
- برج العقرب المرأة اليوم: تفكرين بالتخطيط لرحلة مع اهلك.
الابراج اليوم السبت وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً: حاول أن تكون أكثر لطافة مع زملائك في العمل.
- حظك اليوم برج القوس عاطفياً: تخرج مع شريكك اليوم لكن سوف ينتهي يومك بخلاف.
- حظ برج القوس اليوم صحياً: حاول أن تكثر من تناول اللحوم لأنك تعاني من نقص الحديد.
- برج القوس الرجل اليوم: مارس هواية جديدة في هذا الصيف وتعرف على أناس جدد.
- برج القوس المرأة اليوم: حاولي أن تساعدي المساكين والفقراء في هذا الشهر لأنه فيه أجر .
الابراج السبت وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً: سوف تجد صعوبة في التعامل مع زملائك في العمل.
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: تشعر بعدم الرغبة في التحدث مع الشريك.
- حظ برج الجدي اليوم صحياً: حاول أن تشرب أعشاب لأنك تعاني من المغص.
- برج الجدي الرجل اليوم: لا تتوتر حاول الاسترخاء فأنت دائماً كثير العصبية.
- برج الجدي المرأة اليوم: تشعرين اليوم بعدم الرغبة بمشاهدة أحد الاشخاص.
حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني – 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً: حاول أن تتعلم من مديرك وتكسب خبرة منه قدر المستطاع.
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: لا تكن قاسي مع شريكك.
- حظ برج الدلو اليوم صحياً: حاول أن تكثر من تناول الخضار والفواكة.
- برج الدلو الرجل اليوم: حاول أن تستغل فصل الصيف للسباحة لأنك تعاني من آلام في المفاصل.
- برج الدلو المرأة اليوم: تفكرين بالسفر للترفيه عن روحك.
الابراج اليوم السبت وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً: أنت اليوم متألق في العمل وتشعر بالسعادة لأنك حصلت على مبلغ جيد.
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: حاول أن تتأكد من مشاعرك اتجاه الشريك.
- حظ برج الحوت اليوم صحياً: لا تأكل أطعمة حارة لأنها تسبب الازعاج لك.
- برج الحوت الرجل اليوم: تشعر اليوم بعدم الرغبة لرؤية أحد لأنك مكتئب.
- برج الحوت المرأة اليوم: ابدأي من اليوم بعمل خطة لتنفيذ ما تريد.
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