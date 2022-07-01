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الابراج اليوم الجمعة 1 يوليو / تموز 2022‎‎ على جميع الأصعدة

By admin
الابراج اليوم
الابراج اليوم الجمعة 1/7/2022

الابراج اليوم الجمعة 1-7-2022 وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار – 19 نيسان

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توقعات الابراج اليوم الاربعاء 29 يونيو حزيران 2022 | Abraj…

  • حظك اليوم برج الحمل مهنياً: حاول أن تطور من ذاتك وتأخذ دورات جديدة.
  • حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: تشعر بعدم الرغبة في لقاء شريكك، اعتذر منه.
  • حظ برج الحمل اليوم صحياً: حاول عدم المبالغة من تناول الحلويات.
  • برج الحمل الرجل اليوم: استعد لهذ اليوم لأنه سوف يكون حافل.
  • برج الحمل المرأة اليوم: أنتِ على موعد للقاء الأصدقاء، استمتعي معهم وتناولي أشهى المأكولات.

الابراج اليوم الجمعة 1/7/2022 وتوقعات برج الثوراليوم 20 نيسان – 20 أيار

  • حظك اليوم برج الثور مهنياً: تفكر بعمل مشروع جديد لكنك لن تخبر أحد حتى تنهيه.
  • حظك اليوم برج الثور عاطفياً: علاقتك العاطفية ليست جيدة راقب تصرفات الشريك.
  • حظ برج الثور اليوم صحياً: ابتعد عن الأطعمة الحارة واشرب الماء بكثرة.
  • برج الثور الرجل اليوم: تحاول السيطرة على أعصابك لكن متوتر.
  • برج الثور المرأة اليوم: تفكرين بعمل رحلة مع عالتك، خطط بطريقة جيدة.

الابراج اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار – 20 حزيران

  • برج الجوزاء اليوم مهنياً: حاول أن تبتكر في العمل وتركز على عملك أكثر.
  • برج الجوزاء اليوم عاطفياً: تشعر بعدم الرغبة في الخروج مع الشريك.
  • حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: حاول أن تلتزم بنظام الصيام المتقطع لكن أكثر من شرب الماء.
  • برج الجوزاء الرجل اليوم: تفكر اليوم بالذهاب إلى السينما لمشاهدة الفيلم الذي كنت تنتظره منذ مده.
  • برج الجوزاء المرأة اليوم: حاولي الابتعاد عن الاصدقاء كثيري النميمة والغيبة واستمتعي بنهارك.

الابراج اليوم الجمعة 1-7-2022 وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران – 22 تموز

  • حظك اليوم برج السرطان مهنياً: تشعر بعدم الرغبة بالعمل وتفكر بأخذ إجازة طويلة.
  • حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: تشعر بالوحد وترغب بالدخول بعلاقة حب رومانسية.
  • حظ برج السرطان اليوم صحياً: تفكر بتخفيف وزنك لأنك تنتظر مناسبة خاصة.
  • برج السرطان الرجل اليوم: حاول الابتعاد عن التوتر والعصبية قدر المستطاع.
  • برج السرطان المرأة اليوم: تشعرين بالرغبة في التسجيل بنادي للياقة البدنية وتخفيف القلق.

الابراج اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز – 22 آب

  • حظك اليوم برج الأسد مهنياً: اعتمد على تفسك في العمل وحاول أن تطورها أكثر.
  • حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: تفكر بعمل حفلة لترفيه عن نفسك وعن الشريك.
  • حظ برج الأسد اليوم صحياً: حاول أن تأكل الفواكة بشكل يومي لأنها تعوضك عن السكر.
  • برج الأسد الرجل اليوم: تشعر بعدم الرغبة في الخروج.
  • برج الأسد المرأة اليوم: حاول أن تساعد عائلتك لأنهم بحاجة لك دائما.

الابراج اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب – 22 أيلول

  • برج العذراء اليوم مهنياً: أنت اليوم في قمة انشغالك، حاول أن تسترخي قليلاً.
  • برج العذراء اليوم عاطفياً: تشعر بالملل من شريكك وتفكر بالانفصال.
  • برج العذراء اليوم صحياً: حاول أن تأكل الأسماك 3 مرات في الأسبوع.
  • برج العذراء الرجل اليوم: لا تتردد في طلب مساعدة من صديقك فهو يحبك.
  • برج العذراء المرأة اليوم: أنتِ اليوم تشعرين بالملل والحمول حاول أن تخرجي مع صديقة قريبة لك.

الابراج اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب – 22 أيلول

  • حظك اليوم برج الميزان مهنياً: تفكر بأخذ إجازة من عملك من أجل السفر.
  • حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: تفكر بالانفصال لأنه شريكك لا يحترمك.
  • حظ برج الميزان اليوم صحياً: تحاول تخفيف الطعام لأنك تعاني من القولون.
  • برج الميزان الرجل اليوم: تعاني من قلة النوم حاول تنظيم حياتك أكثر.
  • برج الميزان المرأة اليوم: لا تترددي في عمل شيء جديد اليوم.

الابراج اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

  • حظك اليوم برج العقرب مهنياً: أنت شخص مبدع في العمل حاول أن تبقى كما أنت.
  • حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: لا تتكبر على شريكك وكن بسيط في التعامل معه.
  • حظ برج العقرب اليوم صحياً: حاول أن تكثر من فيتامين الحديد لأنك تعاني من نقصانه.
  • برج العقرب الرجل اليوم: تشعر بعدم الرغبة في حضور الحفل اعتذر دون خجل.
  • برج العقرب المرأة اليوم: التزمي المنزل أنتِ تعاني من اعراض كوفيد 19.

الابراج اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول

  • حظك اليوم برج القوس مهنياً: حاول أن تطور نفسك ولا تبقى كما أنت.
  • حظك اليوم برج القوس عاطفياً: تفكر بالسفر أنت والشريك مع الاصدقاء.
  • حظ برج القوس اليوم صحياً:حاول الابتعاد عن الكربوهيدرات لأنك تعاني من الوزن الزائد.
  • برج القوس الرجل اليوم: حاول أن تفعل كل يوم شيء إيجابي لتغيير مزاجك.
  • برج القوس المرأة اليوم: تفكرين اليوم بتنظيف المنزل والغسيل لأنه متراكم.

الابراج اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني

  • حظك اليوم برج الجدي مهنياً: أنت اليوم تفكر بأخذ دورة عن التنمية البشرية لتطوير ذاتك.
  • حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: حاول الابتعاد عن شريكك عندما يكون متوتر.
  • حظ برج الجدي اليوم صحياً: أكثر من تناول الخضار فجسمك بحاجة له.
  • برج الجدي الرجل اليوم: تفكر بالسفر لمدة أسبوعين والبحث عن عمل جديد.
  • برج الجدي المرأة اليوم: حاولي تغيير روتين حياتك لأنه مضجر.

الابراج اليوم الجمعة 1.7.2022 وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني – 18 شباط

  • حظك اليوم برج الدلو مهنياً: أنت اليوم على خلاف مع زملائك حاول أن لا تكون حاد في آرائك.
  • حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: تلتزم الصمت بسبب تصرفات شريكك السيئة.
  • حظ برج الدلو اليوم صحياً: تفكر بعمل حمية غذائية لأنك تعاني من الوزن الزائد.
  • برج الدلو الرجل اليوم: حاول السيطرة على أعصابك اليوم.
  • برج الدلو المرأة اليوم: أنت اليوم ليس يومك تعاني من مشاكل مع عائلتك حاول أن تحلها .

الابراج اليوم الجمعة 1-7-2022 وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

  • حظك اليوم برج الحوت مهنياً: تفكر بعمل مشروع خاص بك، ابدا دون تاجيل.
  • حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: لا تتردد في عمل مفاجئة لشريكك.
  • حظ برج الحوت اليوم صحياً: حاول أن تكثر من تناول الورقيات الخضراء لأنك تعاني من نقص الحديد.
  • برج الحوت الرجل اليوم: تشعر بعد الثقة بأي أحد من أصدقائك بسبب تصرفاتهم السابقة.
  • برج الحوت المرأة اليوم: مليئة بالحيوية والطاقة الإيجابية اليوم، الجميع معجب بك.

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