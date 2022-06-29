الابراج اليوم الخميس 30 حزيران – يونيو 2022‎‎ على جميع الاصعدة

الابراج اليوم الخميس 30/6/2022

الابراج اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار – 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: استعد لهذا اليوم تغيرات إيجابية تشعرك بالفرح.

استعد لهذا اليوم تغيرات إيجابية تشعرك بالفرح. حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: كن لطيف مع شريكك فهو بحاجة لك.

كن لطيف مع شريكك فهو بحاجة لك. حظ برج الحمل اليوم صحياً: لا تنسى شرب الماء بكثرة هذه الأيام لأنك تعاني من التهابات.

لا تنسى شرب الماء بكثرة هذه الأيام لأنك تعاني من التهابات. برج الحمل الرجل اليوم: حاول أن تبتعد عن الضغوطات اليومية، استرخي، تأمل.

حاول أن تبتعد عن الضغوطات اليومية، استرخي، تأمل. برج الحمل المرأة اليوم: تشعرين بعدم الراحة من شخص مقرب لكِ.

الابراج اليوم وتوقعات برج الثوراليوم 20 نيسان – 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً: تفضل العمل من المنزل اليوم لأنه لديك التزامات كثيرة.

تفضل العمل من المنزل اليوم لأنه لديك التزامات كثيرة. حظك اليوم برج الثور عاطفياً: حاول أن تبتعد عن كل ما هو سلبي لأنه شريكك يكره النكد.

حاول أن تبتعد عن كل ما هو سلبي لأنه شريكك يكره النكد. حظ برج الثور اليوم صحياً: صداع ورشح حاول أن تكثر من فيتامين سي.

صداع ورشح حاول أن تكثر من فيتامين سي. برج الثور الرجل اليوم: لا تتردد في مساعدة غيرك، كن انت الأفضل.

لا تتردد في مساعدة غيرك، كن انت الأفضل. برج الثور المرأة اليوم: حاولي أن تبدي بالمشي يومياً لتخفيف وزنك فورا.

الابراج اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار – 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: تفكر بطلب زيادة على الراتب.

تفكر بطلب زيادة على الراتب. برج الجوزاء اليوم عاطفياً: حاول أن تدلل شريكك فهو بحاجة لك.

حاول أن تدلل شريكك فهو بحاجة لك. حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: تشعر بانتفاخات كثيرة حاول أن تخفف من البقوليات.

تشعر بانتفاخات كثيرة حاول أن تخفف من البقوليات. برج الجوزاء الرجل اليوم: لا تقول كل أسرارك لأصدقائك انتبه أكثر.

لا تقول كل أسرارك لأصدقائك انتبه أكثر. برج الجوزاء المرأة اليوم: لديكِ مناسبة مهمة ومترددة بالذهاب.

الابراج اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران – 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً: تفكر بأخذ إجازة لمدة قصير.

تفكر بأخذ إجازة لمدة قصير. حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: تشعر بعدم الراحة من تصرفات شريكك انتبه أكثر.

تشعر بعدم الراحة من تصرفات شريكك انتبه أكثر. حظ برج السرطان اليوم صحياً: تعاني من أوجاع الأسنان والتهابات باللثة، راجع طبيبك.

تعاني من أوجاع الأسنان والتهابات باللثة، راجع طبيبك. برج السرطان الرجل اليوم: حاول أن تهدأ قليلاً فلا داعي للعصبية.

حاول أن تهدأ قليلاً فلا داعي للعصبية. برج السرطان المرأة اليوم: أنتِ اليوم تفكرين بشراء شيء جديد بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك المقبل.

الابراج اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز – 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً: لا ترغب بالبحث عن عمل وتفكر أن تبقى بالمنزل دون عمل.

لا ترغب بالبحث عن عمل وتفكر أن تبقى بالمنزل دون عمل. حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: حاول أن تحسن علاقتك مع الشريك.

حاول أن تحسن علاقتك مع الشريك. حظ برج الأسد اليوم صحياً: ابتعد عن الأطعمة الجاهزة.

ابتعد عن الأطعمة الجاهزة. برج الأسد الرجل اليوم: أنت تفكر بمشروع جديد لكن استشر ذو الخبرة.

أنت تفكر بمشروع جديد لكن استشر ذو الخبرة. برج الأسد المرأة اليوم: لا تبقي عابسة حاول الترفيه والتمتع.

الابراج اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب – 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً: سوف تبدأ بعمل مشروع جديد، لكن لا تتسرع.

سوف تبدأ بعمل مشروع جديد، لكن لا تتسرع. برج العذراء اليوم عاطفياً: حاول أن تبتعد عن الروتين الشريك بدأ يشعر بالملل.

حاول أن تبتعد عن الروتين الشريك بدأ يشعر بالملل. برج العذراء اليوم صحياً: أنت اليوم ليس على ما يرام وتعاني من قلة النوم.

أنت اليوم ليس على ما يرام وتعاني من قلة النوم. برج العذراء الرجل اليوم: حاول أن تستعد لمشروعك الجديد وكن إيجابي.

حاول أن تستعد لمشروعك الجديد وكن إيجابي. برج العذراء المرأة اليوم: ابتعدي عن الشكوى والتأفف.

الابراج اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب – 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: حاول أن تتعلم شيء جديد من عملك.

حاول أن تتعلم شيء جديد من عملك. حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: تفكر بعمل مفاجئة لشريكك.

تفكر بعمل مفاجئة لشريكك. حظ برج الميزان اليوم صحياً: تعاني من آلام شديدة في البطن.

تعاني من آلام شديدة في البطن. برج الميزان الرجل اليوم: تشعر بعدم الرغبة بعمل شيء.

تشعر بعدم الرغبة بعمل شيء. برج الميزان المرأة اليوم: تفكرين اليوم بالبقاء بالمنزل ومشاهدة التلفاز حصرا.

الابراج اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً: حاول الابتعاد عن النميمة والغيبة في مكان العمل.

حاول الابتعاد عن النميمة والغيبة في مكان العمل. حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: تشعر بالرغبة بالذهاب إلى مطعم رومانسي مع الشريك.

تشعر بالرغبة بالذهاب إلى مطعم رومانسي مع الشريك. حظ برج العقرب اليوم صحياً: تعاني من حساسية قوية ابتعد عن الازهار التي تسبب لك الحساسية.

تعاني من حساسية قوية ابتعد عن الازهار التي تسبب لك الحساسية. برج العقرب الرجل اليوم: تعاني من قلة النوم والخمول حاول أن تنظم حياتك أكثر.

تعاني من قلة النوم والخمول حاول أن تنظم حياتك أكثر. برج العقرب المرأة اليوم: لا تترددي بمساعدة عائلتك.

الابراج اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: حسّن علاقتك مع الزملاء والمدراء ولا تكن جدياً في التعامل معهم.

حسّن علاقتك مع الزملاء والمدراء ولا تكن جدياً في التعامل معهم. حظك اليوم برج القوس عاطفياً: تشعر بالوحد القاتلة.

تشعر بالوحد القاتلة. حظ برج القوس اليوم صحياً: تعاني من آلام في الظهر بسبب تمارين خاطئة.

تعاني من آلام في الظهر بسبب تمارين خاطئة. برج القوس الرجل اليوم: استعد لمشروعك الجديد مع الاصدقاء.

استعد لمشروعك الجديد مع الاصدقاء. برج القوس المرأة اليوم: تفكرين بعمل جمعة لأصدقائك والترفيه عنكِ.

الابراج اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً: حاول أن تهتم بعملك أكثر فأنت تتصف بالكسل هذه الفترة.

حاول أن تهتم بعملك أكثر فأنت تتصف بالكسل هذه الفترة. حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: اهتم بشريكك فهو يشعر بعدم الاهتمام.

اهتم بشريكك فهو يشعر بعدم الاهتمام. حظ برج الجدي اليوم صحياً: تفكر بعمل حمية لتخفيف وزنك، استشر خبراء التغذية.

تفكر بعمل حمية لتخفيف وزنك، استشر خبراء التغذية. برج الجدي الرجل اليوم: حاول أن تبدا بمشروعك دون مماطلة.

حاول أن تبدا بمشروعك دون مماطلة. برج الجدي المرأة اليوم: تفكرين بعمل نشاط جديد لأنكِ بحاجة للمعنويات.

الابراج اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني – 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً: حاول أن تبدع في عملك وابتعد عن الكسل والخمول.

حاول أن تبدع في عملك وابتعد عن الكسل والخمول. حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: تعاني من عصبية شريكك ومعاملته السيئة.

تعاني من عصبية شريكك ومعاملته السيئة. حظ برج الدلو اليوم صحياً: تشعر بصداع وأوجاع في العيون، انتبه واستشير طبيبك.

تشعر بصداع وأوجاع في العيون، انتبه واستشير طبيبك. برج الدلو الرجل اليوم: حاول أن تزور أصدقائك من باب التغيير.

حاول أن تزور أصدقائك من باب التغيير. برج الدلو المرأة اليوم: تفكرين بعمل رحلة مع عائلتكِ الإناث.

الابراج اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً : تشعر بضغوطات كثيرة بالعمل حاول الاسترخاء.

: تشعر بضغوطات كثيرة بالعمل حاول الاسترخاء. حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: شريكك يشعر بالملل حاول عمل مفاجئة له.

شريكك يشعر بالملل حاول عمل مفاجئة له. حظ برج الحوت اليوم صحياً: أكثر من شرب فيتامين سي لأنك تعاني من الرشح ونزلات البرد القوية.

أكثر من شرب فيتامين سي لأنك تعاني من الرشح ونزلات البرد القوية. برج الحوت الرجل اليوم: حاول أن تفكر بأهدافك بطريقة جدية.

حاول أن تفكر بأهدافك بطريقة جدية. برج الحوت المرأة اليوم: اليوم أنتِ على موعد للقاء أصدقائكِ القدامى، استمتعي بالوقت.