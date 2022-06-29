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الابراج اليوم الخميس 30 حزيران – يونيو 2022‎‎ على جميع الاصعدة

By admin
الابراج اليوم
الابراج اليوم الخميس 30/6/2022

الابراج اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار – 19 نيسان

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  • حظك اليوم برج الحمل مهنياً: استعد لهذا اليوم تغيرات إيجابية تشعرك بالفرح.
  • حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: كن لطيف مع شريكك فهو بحاجة لك.
  • حظ برج الحمل اليوم صحياً: لا تنسى شرب الماء بكثرة هذه الأيام لأنك تعاني من التهابات.
  • برج الحمل الرجل اليوم: حاول أن تبتعد عن الضغوطات اليومية، استرخي، تأمل.
  • برج الحمل المرأة اليوم: تشعرين بعدم الراحة من شخص مقرب لكِ.

الابراج اليوم وتوقعات برج الثوراليوم 20 نيسان – 20 أيار

  • حظك اليوم برج الثور مهنياً: تفضل العمل من المنزل اليوم لأنه لديك التزامات كثيرة.
  • حظك اليوم برج الثور عاطفياً: حاول أن تبتعد عن كل ما هو سلبي لأنه شريكك يكره النكد.
  • حظ برج الثور اليوم صحياً: صداع ورشح حاول أن تكثر من فيتامين سي.
  • برج الثور الرجل اليوم: لا تتردد في مساعدة غيرك، كن انت الأفضل.
  • برج الثور المرأة اليوم: حاولي أن تبدي بالمشي يومياً لتخفيف وزنك فورا.

الابراج اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار – 20 حزيران

  • برج الجوزاء اليوم مهنياً: تفكر بطلب زيادة على الراتب.
  • برج الجوزاء اليوم عاطفياً: حاول أن تدلل شريكك فهو بحاجة لك.
  • حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: تشعر بانتفاخات كثيرة حاول أن تخفف من البقوليات.
  • برج الجوزاء الرجل اليوم: لا تقول كل أسرارك لأصدقائك انتبه أكثر.
  • برج الجوزاء المرأة اليوم: لديكِ مناسبة مهمة ومترددة بالذهاب.

الابراج اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران – 22 تموز

  • حظك اليوم برج السرطان مهنياً: تفكر بأخذ إجازة لمدة قصير.
  • حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: تشعر بعدم الراحة من تصرفات شريكك انتبه أكثر.
  • حظ برج السرطان اليوم صحياً: تعاني من أوجاع الأسنان والتهابات باللثة، راجع طبيبك.
  • برج السرطان الرجل اليوم: حاول أن تهدأ قليلاً فلا داعي للعصبية.
  • برج السرطان المرأة اليوم: أنتِ اليوم تفكرين بشراء شيء جديد بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك المقبل.

الابراج اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز – 22 آب

  • حظك اليوم برج الأسد مهنياً: لا ترغب بالبحث عن عمل وتفكر أن تبقى بالمنزل دون عمل.
  • حظك اليوم برج الأسد عاطفياً:حاول أن تحسن علاقتك مع الشريك.
  • حظ برج الأسد اليوم صحياً: ابتعد عن الأطعمة الجاهزة.
  • برج الأسد الرجل اليوم: أنت تفكر بمشروع جديد لكن استشر ذو الخبرة.
  • برج الأسد المرأة اليوم: لا تبقي عابسة حاول الترفيه والتمتع.

الابراج اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب – 22 أيلول

  • برج العذراء اليوم مهنياً: سوف تبدأ بعمل مشروع جديد، لكن لا تتسرع.
  • برج العذراء اليوم عاطفياً: حاول أن تبتعد عن الروتين الشريك بدأ يشعر بالملل.
  • برج العذراء اليوم صحياً: أنت اليوم ليس على ما يرام وتعاني من قلة النوم.
  • برج العذراء الرجل اليوم: حاول أن تستعد لمشروعك الجديد وكن إيجابي.
  • برج العذراء المرأة اليوم: ابتعدي عن الشكوى والتأفف.

الابراج اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب – 22 أيلول

  • حظك اليوم برج الميزان مهنياً: حاول أن تتعلم شيء جديد من عملك.
  • حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: تفكر بعمل مفاجئة لشريكك.
  • حظ برج الميزان اليوم صحياً: تعاني من آلام شديدة في البطن.
  • برج الميزان الرجل اليوم: تشعر بعدم الرغبة بعمل شيء.
  • برج الميزان المرأة اليوم: تفكرين اليوم بالبقاء بالمنزل ومشاهدة التلفاز حصرا.

الابراج اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

  • حظك اليوم برج العقرب مهنياً: حاول الابتعاد عن النميمة والغيبة في مكان العمل.
  • حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: تشعر بالرغبة بالذهاب إلى مطعم رومانسي مع الشريك.
  • حظ برج العقرب اليوم صحياً: تعاني من حساسية قوية ابتعد عن الازهار التي تسبب لك الحساسية.
  • برج العقرب الرجل اليوم: تعاني من قلة النوم والخمول حاول أن تنظم حياتك أكثر.
  • برج العقرب المرأة اليوم: لا تترددي بمساعدة عائلتك.

الابراج اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول

  • حظك اليوم برج القوس مهنياً: حسّن علاقتك مع الزملاء والمدراء ولا تكن جدياً في التعامل معهم.
  • حظك اليوم برج القوس عاطفياً: تشعر بالوحد القاتلة.
  • حظ برج القوس اليوم صحياً: تعاني من آلام في الظهر بسبب تمارين خاطئة.
  • برج القوس الرجل اليوم: استعد لمشروعك الجديد مع الاصدقاء.
  • برج القوس المرأة اليوم: تفكرين بعمل جمعة لأصدقائك والترفيه عنكِ.

الابراج اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني

  • حظك اليوم برج الجدي مهنياً: حاول أن تهتم بعملك أكثر فأنت تتصف بالكسل هذه الفترة.
  • حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: اهتم بشريكك فهو يشعر بعدم الاهتمام.
  • حظ برج الجدي اليوم صحياً: تفكر بعمل حمية لتخفيف وزنك، استشر خبراء التغذية.
  • برج الجدي الرجل اليوم: حاول أن تبدا بمشروعك دون مماطلة.
  • برج الجدي المرأة اليوم: تفكرين بعمل نشاط جديد لأنكِ بحاجة للمعنويات.

الابراج اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني – 18 شباط

  • حظك اليوم برج الدلو مهنياً: حاول أن تبدع في عملك وابتعد عن الكسل والخمول.
  • حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: تعاني من عصبية شريكك ومعاملته السيئة.
  • حظ برج الدلو اليوم صحياً: تشعر بصداع وأوجاع في العيون، انتبه واستشير طبيبك.
  • برج الدلو الرجل اليوم: حاول أن تزور أصدقائك من باب التغيير.
  • برج الدلو المرأة اليوم: تفكرين بعمل رحلة مع عائلتكِ الإناث.

الابراج اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

  • حظك اليوم برج الحوت مهنياً: تشعر بضغوطات كثيرة بالعمل حاول الاسترخاء.
  • حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: شريكك يشعر بالملل حاول عمل مفاجئة له.
  • حظ برج الحوت اليوم صحياً: أكثر من شرب فيتامين سي لأنك تعاني من الرشح ونزلات البرد القوية.
  • برج الحوت الرجل اليوم: حاول أن تفكر بأهدافك بطريقة جدية.
  • برج الحوت المرأة اليوم: اليوم أنتِ على موعد للقاء أصدقائكِ القدامى، استمتعي بالوقت.

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