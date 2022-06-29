توقعات الابراج اليوم الاربعاء 29 يونيو حزيران 2022 | Abraj Today

الابراج اليوم الأربعاء 29-6-2022

الأبراج اليوم الاربعاء برج الحمل:

تجنب الافكار السوداوية التي تؤثر على حياتك بشكل سلبي، وابتعد عن الاشخاص الذي يعززون هذه الأفكار لديك، تحاول مساعدة احد الاصدقاء حيث انه يطلب مساعدتك وتعمل على ان تقدم له كل الدعم، علاقتك مع الشريك تسير بشكل جيد ولا يوجد ما يعكرها، لكن حاول ان تتواجد إلى جانبه وتدعم.

الأبراج اليوم الاربعاء برج الثور:

احساس بالضيق الشديد في هذه الفترة بسبب الضغوطات الكبيرة بالعمل، عليك التعامل بصبر ولا تتصرف بعصبية او عدوانية حتى لا تخسر عملك وانت لا تملك اي بديل عنه، الوضع المادي لا يتحمل اي مجازفة، حاول التخلص من جميع هذه الضغوطات ولا تدعها تؤثر على نفسيتك بشكل سلبي، لا تفرغ غضبك على اهلك.

الأبراج اليوم الاربعاء برج الجوزاء:

اخيرًا سجتاز جميع الصعوبات التي تواجهك في هذه الفترة، انت قادر على خوض جميع التحديات، هناك الكثير من المناسبات الاجتماعية التي تحاول تلبيتها، اجواء عائلية مميزة، انت كثير الانشغال هذه الفترة ما بين العمل والعائلة، قد تشعر ببعض الارهاق بسبب الأعمال الكثيرة التي ترمى على عاتقك، خبر سار في الطريق.

الأبراج اليوم الاربعاء برج السرطان:

تشعر ببعض الملل في هذه الفترة بسبب الروتين، لا تقلق الكثير من الاحداث قادمة وستخرجك من هذه الحالة التي تشعر بها، هناك بعض الاشخاص الذين يزعجونك في العمل والذين يسببوا لك الكثير من الضيق، تحاول بشتى الطرق ارضاء الشريك بسبب كلامك المزعج الذي وجهته له في وقت سابق، انتبه من ردود فعلك.

الأبراج اليوم الاربعاء برج الأسد:

الارهاق شديد، كلما تنهي أعمالك تجد المزيد من الاعمال الأخرى والاضافية، قد تشعر بالتعب الشديد، حان الوقت للاعتراض وطلب المساعدة في العمل، انت بحاجة لتفسيم الأعمال التي تطلب منك عليك وعلى شخص اخر، حتى لا تنهار بشكل مفاجئ، انت بحاجة لبعض الوقت من أجل منحه للعائلة، تتلقى اتصال من صديق.

الأبراج اليوم الاربعاء برج العذراء:

لا تحب الروتين ابدًا وهو ما يزعجك في بعض الأحيان بالعمل، هناك الكثير من الخطط التي تشغل تفكيرك، بعضها انت واثق به وبعضها تشعر بالتردد حولها، استشر الشريك او صديق مقرب، لا تتسرع في اتخاذ اي قرار، هناك الكثير من الأخبار السارة التي ستصلك في الفترة المقبلة، حاول أن تخفف من السجائر.

الأبراج اليوم الاربعاء برج الميزان:

في العمل هذه الفترة، تلفت انظار زملائك والمدير في العمل، يعرض عليك شخص وظيفة جديدة مميزة وتملك الكثير من الميزات اكثر من وظيفتك الحالية، مع كل المغريات الجديدة عليك التفكير بشكل جيد، تخطط للسفر مع عدد من الاصدقاء او الخروج في رحلة مميزة، قد تصرف الكثير من الاموال هذه الايام.

الأبراج اليوم الاربعاء برج العقرب:

خصص وقت للراحة والخروج من روتين العمل، لا تتردد بطلب نصيحة صديق مقرب منك في موضوع يشغل تفكيرك في هذه الفترة، تشعر ببعض المتاعب الصحية، تشعر بالقلق على صحتك، من الجيد ان تزور الطبيب للاطمئنان لكن لا تبالغ في القلق حتى لا تشعر بالمرض.

الأبراج اليوم الاربعاء برج القوس:

اعد تنظيم وقتك واولوياتك، ابتعد عن الافكار السلبية، لا تتصرف بعدائية ولا تفرض ارائك على الاخرين، انت دائم الشك بمن حولك وطريقة في التفكير سبب وراء تعرضك لبعض المشاكل، انتبه من أن تخسر المزيد من الاصدقاء بسبب طريقة رؤيتك للامور، مفاجاة سارة في طريقها اليك وستتحسن الامور.

الأبراج اليوم الاربعاء برج الجدي:

الكثير من المشاريع الجديدة التي تعرض عليك، هناك بعض المهام والأعمال التي تطلب منك بشكل كبير في هذه الفترة، لا تتكاسل او ترفض القيام ببعض الأعمال، فانت تحت المراقبة من بعض الزملاء في العمل، مشكلة مع الشريك بسبب تصرفاته الأخيرة التي تغضبك، حاول ان تتحدث معه بصراحة.

الأبراج اليوم الاربعاء برج الدلو:

تنتظر وقوع امر قد يخرجك من الحالة النفسية التي تعاني منها، تفكر بالتخطيط للكثير من المشاريع الترفيهية، للخروج من ضغوطات العمل، الاجواء مناسبة للتخطيط لكن انتبه إلى المصاريف، يتعرض احد افراد الاسرة لمشكلة صحية تسبب لك القلق الكثير، تسمع بعض الاخبار غير الجيدة عن صديق.

الأبراج اليوم الاربعاء برج الحوت:

تحتاج للهدوء والتفكير بكل ما يحدث حولك، طريقة في التعامل مع التطورات والاعمال التي تطلب منك خاطئة، لا تنفعل بشكل كبير في انهاء المهام، خطط جيدًا لانهاء المهام واعمل لنفسك جدول وحدد وقت نهائي لانهاء اي عمل يطلب منك، اخرج مع الاصدقاء في عطلة نهاية الأسبوع واستمتع بالاجازة ولا تفكر بالامور العملية.