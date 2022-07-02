أبراج يصعب الارتباط بأصحابها أبرزهم العقرب

ترتبط الشخصية بكثير من صفات البرج المولودة فيها، لذا نجد شخصيات مُعقدة، وأخرى بسيطة وسلسة، خاصة في علاقات الحب والارتباط.

وعلى هذا الأساس لا يتفق الجميع بشكل طبيعي، لذلك هناك بعض الأبراج يصعب الارتباط بأصحابهم، وهذه الأبراج هي:

1. العقرب:

في الأغلب، لا ينجح الرجل العقرب في العلاقات العاطفية، لأنه دائماً يعاني عدم الاستقرار، وعدم الوصول لحالة الرضا الكاملة عن شريك حياته، لذلك تعاني المرأة التي على علاقة به مفاهيمه عن الارتباط والحب بشكل عام، ما ينهى العلاقة سريعاً.

2. العذراء:

يتميز رجل العذراء بالذكاء الشديد والعملية في حياته، لذلك عندما يقع في الحب يحاول السيطرة على الحياة اليومية لشريك حياته، كما أنه لا يتبع أسلوب اللين في تقديم النصائح والمشورات، ما يجعل العلاقة معقدة أحياناً.

3. الثور:

برج الثور من أكثر الأبراج ولاءً ورومانسية لشريك حياته، ويعد الرجل المثالي في كثير من الأحيان، لكن في مقابل ذلك يركز كثيراً في حياته المهنية، التي بالتأكيد تؤثر على حياته الشخصية مع حبيبته.

4. الجوزاء:

يفضل رجل الجوزاء الحصول على شريك أقرب للصديق وليس حبيباً فقط، لأنه يميل إلى صنع الصداقات التي تدوم طويلاً، لذلك قد يكون هذا النوع صعباً في العلاقات العاطفية، خاصة أنه يعاني التردد في شكل العلاقة كثيراً.

5. الأسد:

يعد الحب صعباً ومعقداً مع رجل الأسد، لأنه يحتاج إلى الشعور بالسعادة والمثالية طوال الوقت، حيث إنه يفكر فقط بالأمور الإيجابية، وتجاهل كل ما هو سلبي، أي عيش علاقة غير واقعية مصيرها الفشل.

6. الدلو

يتسم رجل الدلو بالذكاء العميق والتحليل وراء التصرفات التي تقوم بها شريكة حياته، لذلك يشكل ذلك ضغطاً كبيراً على زوجته أو حبيبته، فهذا البرج غير مستعد للمساومة أو التنازل أو الاقتناع بوجهة نظر تختلف عن وجهة نظره.