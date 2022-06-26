توقعات الابراج اليوم الاثنين 27 يونيو حزيران 2022 | Abraj Today

الابراج اليوم الاثنين 27/6/2022

برج الحمل (21 مارس – 19 أبريل)

حان الوقت للنظر إلى الداخل ، برج الحمل. يبدأ تراجع نبتون اليوم ويمكنك أن تتوقع أن تشعر بأن حياتك الداخلية تنبض بالحياة.

إذا شعرت بخمول خيالك أو إبداعك ، فسوف يتغير ذلك.

من الأحلام الحية إلى التفكير في المستقبل – في بعض الأحيان بشكل غير واقعي – هذا هو الوقت الذي يجب أن تنظر فيه إلى الداخل وتفكر فيما تريد حقًا إظهاره.

برج الثور (20 أبريل – 20 مايو)

عندما يبدأ تراجع نبتون إلى الوراء ، تعلم أنك أفضل صديق لك. في عالم مليء بالناس ، قد ترغب وتأمل في أن يكون لديك شخص تقضي الوقت معه.

ولكن عندما تكون بمفردك وتشعر بالوحدة ، فهذه هي الأوقات التي يكون فيها من المهم أن تشعر بالراحة مع من أنت. قد لا تستمتع بوقتي كثيرًا ، ولكن عندما تتلقى ذلك ، حاول أن تقدر من أنت.

برج الجوزاء (21 مايو – 20 يونيو)

لم يفت الأوان أبدًا لتحلم بما تريد أن تكون في الحياة. في الوقت الحالي ، قد تكون مستعدًا لتغيير مهنتك. قد تعتقد أنه من المستحيل أو حتى غير المسؤول البدء في التفكير بهذه الطريقة عندما تكون هناك فواتير يجب دفعها والأشخاص الذين يعتمدون عليك.

لكن هذا هو الوقت المناسب لتخيل كل الاحتمالات. يمكنك البدء في القيام بأشياء صغيرة لتقدم نفسك في اتجاه جديد. خذ فصلًا دراسيًا أو تحقق من فرص العمل فقط للتعرف على المهارات التي تحتاجها.

السرطان (21 يونيو – 22 يوليو)

من الطبيعي أن تشك في ما تؤمن به بشأن إيمانك الروحي والأشياء التي تعلمتها. قد تمر ببعض التغييرات بينما تبحث عن إجابات وتتحدى أيديولوجيتك.

هذا هو الوقت الذي قد يكون لديك فيه الكثير من الأسئلة وتشعر بالاستعداد لاستكشاف معنى الحياة. قد تجد أنه من المفيد قراءة الكتب التي كتبها قادة روحيون بما في ذلك ديباك تشوبرا وإيكهارت تول وآخرين ممن تتناسب أفكارهم مع أفكارك.

برج الأسد (23 يوليو – 22 أغسطس)

احرص على عدم عرض معتقداتك وآرائك وأفكارك حول شكل الحياة على الآخرين.

اليوم ، مع تحول نبتون إلى الوراء ، فإن كل شخص تعتقد أنه يفعل شيئًا أو آخر هو مرآة في روحك.

دع مشاعرك تعطيك نظرة ثاقبة لما يحدث بداخلك. استخدم خبراتك لمساعدتك على رؤية نفسك.

برج العذراء (23 أغسطس – 22 سبتمبر)

من الجيد تحليل حياتك العاطفية لأنه في بعض الأحيان قد تقع في حالة من الهدوء. عندما تكون في حالة حب أو تهتم حقًا بشخص ما ، لديك أوهام إيجابية حول من يكون أو لماذا يفعل الأشياء بالطريقة التي تفعلها.

قد تبدأ في الشعور بالأعلام الحمراء التي تسللت إلى علاقتك. قد لا تزال عقليًا غير مدرك لما هو الخطأ بالضبط ، لكن انتبه إلى غرائزك وتحركاتك العاطفية. ستشعر بصوت عالٍ للمساعدة في إيقاظك لما يحتاج إلى تحسين.

الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر)

هل تفعل الكثير؟ قد تجد نفسك تسأل لماذا تفعل الأشياء التي تفعلها. يمكن أن تبدأ أعباء العمل الجاد والأنشطة الشاقة في الغضب والشعور بالإرهاق.

يمكن أن يكون هناك الكثير من الأسئلة حول النظام الذي وضعته وما يمكنك القيام به بدونه. هذا هو الوقت المناسب لتقييم كل الأشياء وعدم أخذ أي شيء في ظاهره.

برج العقرب (23 أكتوبر – 21 نوفمبر)

يمكن إعادة إشعال حياتك الرومانسية لأنك الآن قد تشعر أنك مستعد لحدوث شيء سحري. تبدأ شرارة الطاقة الرومانسية الجديدة بك يا برج العقرب.

يمكنك البدء في القيام بأشياء تذكرك بمدى جمالك. ربما تكون قد نسيت ما تشعر به عندما تكون على قيد الحياة بشغف. أثناء رجوع نبتون ، يمكنك العمل على تنمية اهتماماتك وإيجاد مشروع شغوف تريد القيام به.

القوس (22 نوفمبر – 21 ديسمبر)

إذا كنت ترغب في تكوين أسرة ، فقد تبدأ في رؤية أحلامك حول ما يخبئه لك المستقبل.

يمكن أن يكون هذا وقتًا تبدأ فيه في التفكير في شكل الأبوة والأمومة أو كيف ترغب في أن تصبح أحد الوالدين.

يعد هذا وقتًا رائعًا لوضع خطط للاستعداد للمستقبل وللنظر بعناية في تأثير الطفل الجديد على حياتك المهنية والشخصية.

برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير)

يمكنك أن تكذب على نفسك وتقول إن الأشياء على ما يرام عندما لا تشعر في داخلك بهذه الطريقة حقًا.

قد تكون في مكان في الوقت المناسب حيث يكون من غير الملائم إجراء أية تغييرات. لذا ، بدلًا من مواجهة صعوبة التحدي ، قد يبدو من الأسهل تجنب اتخاذ أي خيارات تمامًا – على الأقل في الوقت الحالي.

برج الدلو (20 يناير – 18 فبراير)

يمكن أن يختفي المال بطريقة مضحكة إذا لم تكن حريصًا على كيفية إنفاقه. قد ترغب في توخي الحذر بشأن الضرب السريع لبطاقتك الائتمانية في عمليات الشراء الاندفاعية.

تأكد من معرفة المكان الذي تحتفظ فيه بإيصالات العناصر التي تشتريها. وحاول تجنب استخدام التسوق كشكل من أشكال العلاج بالبيع بالتجزئة عندما تشعر بالإحباط أو الشعور بالملل أو تشعر بالملل وترغب في القيام بشيء ما.

برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس)

أنت تعرف نفسك ولكن في بعض الأحيان يمكنك اكتشاف أشياء جديدة لم تدركها. قد تكتشف سمة أو موهبة أو مهارة خفية لم تكن لديك فكرة عنها. أثناء رجوع نبتون ، لديك الكثير من الفرص لإعادة اكتشاف نفسك وإيجاد أحلام جديدة تستحق المتابعة.