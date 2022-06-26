الأبراج الثلاثة الأفضل اليوم الأحد 26 يونيو حزيران 2022

سيكون القمر في برج الجوزاء طوال اليوم مما يساعدك على رؤية جانبي الموقف وحتى مواضيع اليوم.

إنها علامة هواء تواصلية ومفتوحة وديناميكية يمكن أن تساعد في التركيز على تفاصيل ما يأتي لك اليوم.

يبدو أن هناك وقفة فلكية في الطاقة التي تشعر بها ، خلال الأوقات الهادئة في علم التنجيم ، عادة ما يكون هذا هو الوقت المناسب لترك الأشياء تنضج حتى تتمكن من معالجتها بعمق أكبر.

الجوزاء (21 مايو – 20 يونيو)

كوكب الزهرة في برج الجوزاء يتصل بالقمر في برج الجوزاء اليوم ، مما يجعلك أكثر حساسية من المعتاد.

قد تشعر أن مشاعرك قد تعرضت للأذى أو أن ظلمًا قد ارتُكب ضدك. لنفترض أنك تحاول بدء التغيير في علاقتك مع شخص معين ، رومانسي أو غير ذلك ، اليوم.

في هذه الحالة ، قد تشعر أنه لم يتم إحراز تقدم ضئيل للغاية.

ستشعر كلماتهم وأفعالهم بشخصية كبيرة بالنسبة لك وستكون لديك القدرة على الشعور وكأنها تغير من شعورك. بدلاً من اختيار معالجته اليوم ، امنح نفسك بعض الوقت والمساحة لتستقر.

قد تكون هناك بعض فوائد المعالجة بالنسبة لك بشأن أي حقائق ظهرت ، ولكن قد تحتاج فقط إلى مراقبة نفسك وعدم قول أول ما يتبادر إلى الذهن.

على الجانب الآخر ، تحصل أيضًا على فرصة للشعور بمزيد من عدم الأمان لديك ، مما يساعدك على الشعور بمزيد من الرعاية والاهتمام. قد ترغب في قضاء بعض الوقت في الاسترخاء في الهدوء بالمنزل ، وإعداد طعام مريح ، والاهتمام باحتياجاتك. دع كل شيء آخر يعتني بنفسه في يوم آخر.

القوس (22 نوفمبر – 21 ديسمبر)

سوف يشع الكثير من الطاقة في حياتك الرومانسية اليوم مثل كوكب الزهرة في برج الثور والقمر في برج الجوزاء.

هذا يعني أنه بينما تكون السماء هادئة ، قد تشعر بضغط كل ما لم تقله بعد. أنت بحاجة إلى الهدوء لمعالجة الأشياء أكثر من غيرك ، ويتضمن مستوى الرعاية الذاتية أن تكون قادرًا على القيام بذلك بنفسك.

ومع ذلك ، في مرحلة معينة ، تدرك الحاجة إلى البدء في مشاركة ما تشعر به وحتى التداعيات التي تحدث عندما لا تفعل ذلك. تأكد من أنك لا تتعجل الأمور اليوم.

لقد كنت صبورًا لفترة طويلة خلال هذه المرحلة الحالية من رحلتك للتأكد من أنك تنزل إلى أسفل الأشياء بنفسك ، لذلك لا تذهب وتبدأ في دفع الأمور الآن. بصدق ، الرغبة في التصرف أو إجراء تلك المحادثة هي شيء يمكنك استخلاص المزيد من الحقيقة منه.

بقدر ما ترغب في الانطلاق بحثًا عنه في الآخرين وحول العالم ، فقد تضيع في بعض الأحيان من أجلك. خذ الطريق في يومنا هذا وأدرك أنك قد قطعت شوطاً طويلاً بالفعل. إنه أبعد قليلاً عن حياة أحلامك.

برج الحمل (21 مارس – 19 أبريل)

إن محاذاة كوكب المشتري في برجك البروج اليوم مع قمر الجوزاء يجلب لك طاقة دافئة مشعة. سوف يمنحك هذا الثقة بأنك تحتاج إلى اتخاذ تلك الخطوات التالية في حياتك. هناك العديد من مراحل العمل المتميزة ، خاصة تلك التغييرات المتأصلة في نمونا العاطفي.

جزء كبير منه هو ببساطة قبول أن التغيير في الطريق بالفعل.

يجب أن يكون هذا شيئًا قد عملت من خلاله بالفعل وأن تبحث في الخيارات أو التوقيت أو التخطيط. خذ اليوم للتركيز على بعض من هذا العمل دون دعوة آراء الآخرين أو حتى التصرف حتى الآن.

أنت تفعل الأشياء بشكل مختلف تمامًا عن ذي قبل ، وكل ما جربته قادك إلى هذه اللحظة.

ابحث عن المكان الذي تشعر فيه بشكل حدسي بالانجذاب إليه ، حيث سيشكل كوكب المشتري في برج الحمل أيضًا اتصالًا قويًا بالعقدة الشمالية في برج الثور ، والتي تتحكم في مصيرك.

التخطيط لغرض أساسي للنجاح. كن جادًا بشأن الحياة التي تريدها حقًا ، ثم كن عازمًا على عدم ترك أي شيء يقف في طريقك.