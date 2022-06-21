الابراج اليوم الاربعاء حظك اليوم و توقعات أبراج اليوم الأربعاء 22 يونيو حزيران 2022

الابراج اليوم الاربعاء 22/6/2022

توقعات برج الحمل:

يجب الابتعاد عن دور الضحية وكانك الشخص الوحيد الذي يعاني في هذه الحياة، عليك ان تتعلم كيف تصبح شخص ايجابي وتتعامل مع المستجدات بكل هدوء وحكمة، هناك بعض الضغوطات في العمل، وتسير بعض الامور بطريقة غير منطقية، لا تبالغ في القلق والتفكير الزائد، انت بحاجة لبعض الراحة والابتعاد عن الاشخاص السلبيين دائما.

توقعات برج الثور:

بعض القرارات المصيرية التي عليك اتخاذها في هذه الفترة، لا تؤجل الأمر، كل ما عليك هو التفكير جيدًا واستشارة المقربين ومن ثم اتخاذ القرار المناسب، في بعض الأحيان يجب عليك ان تكون اكثر جرأة، لا تدع الخوف يؤثر على اي قرار في هذه الفترة، امر عائلي يشغل تفكيرك في الفترة المقبلة، عليك ممارسة الرياضة بانتظام.

توقعات برج الجوزاء:

سعادة كبيرة تظهر عليك وشعورك ببعض الراحة الا ان هناك امر يشغل تفكيرك وينغص عليك هذه السعادة، حيث تشعر أن فرحتك لم تكتمل، عليك طوي صفحة الماضي والبدء بحياة جديدة بعيدة عن جميع الأشخاص الذين تسببوا لك بالاذى والضرر، الامور ستصبح افضل في الايام.

توقعات برج السرطان:

انت تخطط للقيام بالكثير من الأمور الخاصة، تحاول الموازنة بين العمل وحياتك الشخصية، قد تشعر ببعض الضغط بسبب كثرة المهام، عليك الاسترخاء بين فترة واخرى، هناك العديد من المناسبات العائلية التي ستشغلك بشكل كبير الفنرة المقبلة، تفكر بشراء امر ثمين لكن عليك الانتباه إلى وضعك المادي وعدم المغامرة ابدا.

توقعات برج الأسد:

البوم ليس بجيد وقد تشعر فيه ببعض التوتر والضغط النفسي، عليك انجاز الكثير من المهام في وقت قليل جدًا، تشعر بالاحباط والخذلان بسبب موقف شخص مقرب تجاه مشكلة تعاني منها، توقعت منه ان يساندك الا انه خذلك وهو ما جعلك شخص محبط، يحاول الشريك بكل الطرق المتاحة.

توقعات برج العذراء:

الكثير من الاتصالات والعروض في الفترة المقبلة، الكثير من الأمور الايجابية تحصل في هذه الفترة، تشعر بالسعادة الكبيرة وان أمورك بدأت بالتحسن للافضل، هناك عرض مميز لن تستطيع رفضه او مقاومته، تحاول تعويض الشريك عن الفترة الماضية الذي كنت فيها مزعج بشكل كبير، وكثير العدائية.

توقعات برج الميزان:

انك تتصرف بطريقة عدائية هذه الفترة، قد يشعر الكثيرون حولك بالانزعاج منك، انتبه لتصرفاتك في هذه الفترة، وحاول ان تحافظ على هدوئك في التعامل، عليك تصحيح الاخطاء مع الزملاء والعائلة والشريك، تصرفاتك الاخيرة كانت مزعجة جدًا، قد تشعر بعارض صحي يسبب لك التوتر والقلق.

توقعات برج العقرب:

نجارب الجديدة في هذه الفترة، عليك الاستفادة من كل تجربة والتعلم منها، لا تتسرع في ردود فعلك، وحاول ان تتاكد من اي معلومات تصلك عن اشخاص تعرفهم، ليس كل ما يقال صحيحًا، هناك من يحاول ان يعكر صفو علاقاتك مع من حولك، عليك مراجعة الطبيب في حال شعرت ببعض الالام.

توقعات برج القوس:

تنظم وقتك بشكل افضل، انتبه من بعض الاشارات التي تحدث حولك، في بعض الأحيان انت تتصرف بعدائيه مع الاشخاص الجيدين وتمنح ثقتك الكبيرة للاشخاص السلبيين، وهو ما يجعلك تشعر دائما بالحزن والتوتر، المشكلة ليست في الاشخاص حولك بل بطريقة تعاملك مع كل ما يدور.

توقعات برج الجدي:

هذا اليوم جيد على الصعيد العملي، يحمل الكثير من المفاجات السارة، عليك التعامل باحترافية حتى لا تجد نفسك وقعت في المشاكل، هناك من يحاول الايقاع بك في العمل، الا انك تتمكن من اثبات نفسك وتنتقم منه بهذه الطريقة اشد انتقام، لا تدع اي شخص يستفزك خاصة اولئك الذين يسعون للامر من اجل اخراج السيء.

توقعات برج الدلو:

اعمالك المتهورة والمندفعة قد تجعلك في موقف محرج وتعرضك للكثير من المشاكل، تتحسن الظروف في الفترة المقبلة، وتشعر انك افضل، انتبه من التسرع في اتخاذ موقف ضد اي شخص بناءً على كلام سمعته او تصرف واحد صدر منه، بعض الامور العائلية العالقة التي تسبب لك بعض التوتر .

توقعات برج الحوت:

تأقلم اكثر مع الاجواء الجديدة في العمل، لا تشعر بالحزن فالامور لا تسير بسهولة وانت بحاجة إلى بعض الوقت من أجل التأقلم، تتحسن الأمور لاحقًا وتصبح افضل، ابتعد عن الدراما المبالغ بها والحساسية المفرطة، لكل موقف تفسيرين مختلفين حاول دائما أن تعثر على التفسير الايجابي لتريح نفسك اليوم.

برج الحمل

برج الثور

برج الجوزاء

برج السرطان

برج الأسد

برج العذراء

برج الميزان

برج العقرب

برج القوس

برج الجدي

برج الدلو

برج الحوت