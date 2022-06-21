توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 يونيو حزيران 2022 – Abraj Today

الابراج وحظك اليوم الثلاثاء 21/6/2022

توقعات الأبراج الثلاثاء 21 يونيو 2022 برج الحمل

• يعزّز هذا اليوم ميلك إلى العمل والإنتاج وتحقيق أفضل النتائج، لكن عليك بذل المزيد من الجهد للتوصل إلى تحقيق طموحك الكبير، لا تكن عنيداً بل كن أكثر تعاوناً مع الحبيب، وادرس معه مشروعاً يعود عليكما بالنفع، يستحسن تحديد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحياً.

توقعات الأبراج الثلاثاء 21 يونيو 2022 برج الثور

• قد تمر بيوم مزعج نوعاً ما جرّاء بعض المشاكل، لكن حافظ على هدوء أعصابك وحطّم قيود اليأس، مشروع ارتباط يلوح في الأفق، وقد تقابل الشخص المناسب وتضع معه النقاط على الحروف، الأرق الدائم ليلاً يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من الترنّح وألم في الرأس.

توقعات الأبراج الثلاثاء 21 يونيو 2022 برج الجوزاء

• يتراجع الضغط الذي كنت تحت وطأته وتستعيد حياتك الشخصية والفرح والاندفاع المعهود فيك، تؤجل قرار إرتباطك بمن تحب بسبب أزمة عائلية حساسة تستدعي التريث قليلاً، لا تكن قليل الصبر والأناة بشأن النتائج المرجوة من البرنامج الغذائي .

توقعات الأبراج الثلاثاء 21 يونيو 2022 برج السرطان

• قد يكون السبب المباشر أو الوحيد لأجوائك المشحونة بالقلق هو الاضطراب بشأن أمور مهنية، الأمور لا تستحق ذلك، لم يعد باستطاعة الشريك تحمل المزيد من تصرفاتك السيئة، الأمور تسير نحو الأسوأ، لا تتذمر من كثرة الطلب منك تطبيق الإرشادات، فالكل يقلق على صحتك.

توقعات الأبراج الثلاثاء 21 يونيو 2022 برج الأسد

وجود القمر في برج الحمل يحمل معه التاثيرات الجيدة والرابحة بحيث يكافأك الحظ ويساعدك يوم مهم يحمل اوقاتا اجتماعية جيدة ومناسبات سعيدة، تتخلص والشريك من الآراء المختلفة أو المتناقضة، وتتغلبان على بلبلة ما يدفعكما الى الشعور بالراحة والطمأنينة، معروف أنك من محبّي الرياضة، لأنك تواق إلى الحركة والنشاط .

توقعات الأبراج الثلاثاء 21 يونيو 2022 برج العذراء

• يحمل اليك هذا اليوم الحظوظ وفترة رائعة من التطورات على الصعيد المهني، فتنتقل معها إلى مرحلة جديدة في حياتك العملية، تمتلك والشريك من الإمكانات ما يكفي للتفوّق على الصعاب ونسبة الوعي لديكما كافية لعدم إظهار ذلك. تشعر أن أثقالاً سقطت عن كاهلك، وأنّك مقبل على يوم واعد.

توقعات الأبراج الثلاثاء 21 يونيو 2022 برج الميزان

• لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك ،المغامرات العابرة لن تفيدك لتكوين مستقبل أفضل، سارع إلى البحث عن بدائل أكثر جديّ، تحاش الجلوس مدة طويلة فهو السبب الأساس لآلام الظهر والعنق، ويكمن الحل في ممارسة الرياضة اليومية.

توقعات الأبراج الثلاثاء 21 يونيو 2022 برج العقرب

• تشعر بليونة في التعامل معك من قبل الزملاء والمعاونين والأشخاص النافذين، لكنّ التعاطف هذا لن يأتي على طبق من فضّةالجوّ عاطفي ورومانسي أكثر من أي وقت مضى، تمضي مع الحبيب لحظات لن تنساها مدى الحياة، قد تعاودك مشاكل الجهاز الهضمي بسبب إفراطك في تناول المأكولات المضرة لك.

توقعات الأبراج الثلاثاء 21 يونيو 2022 برج القوس

• تتقدّم خطوات إلى الأمام، واثقاً مقاوماً، قوياً ومقبلاً على الحياة بمعنويات تهزّ الجبال وتزعزع ثقة من يظن أنه قادر على النيل منك، لا تخف على العلاقة بالشريك، فأنت مرتبط بشخص رائع جداً وقل نظيره هذه الأيام، وهذا من حسن حظط، يهدّدك هذا اليوم بالأخطار والمشكلات، وقد يولّد لك احتكاكات تثير عصبيتك.

توقعات الأبراج الثلاثاء 21 يونيو 2022 برج الجدي

• كن يقظاً في عملك فالكثير من الأخطاء أصبحت ترتكبها ويسجلها عليك أرباب العمل لمناقشتك بها، علاقة جديدة ترتبط بها وتشعر بالحماسة لاستكمالها بعدما وجدت في الطرف الآخر المميزات المطلوب، أنت جدّي في كل ما تتعاطاه وتقوم به، حتى في الشأن الصحي الذي توليه اهتماماً .

توقعات الأبراج الثلاثاء 21 يونيو 2022 برج الدلو

• يوفّر لك هذا اليوم الطاقة الكبيرة على العطاء، ويتحدث عن مواعيد وتنقّلات وزيارات وأسفار مفيدة لك، • تبدو اكثر حرصاً على شؤونك العاطفية وتتخلص من القلق الذي يساورك، وتكف عن التلهي عن الشريك بالانشغال بأمور مادية ملحّة، نسق قدر الإمكان بين نشاطك المهني والعاطفي والصحي فتكون مرتاحاً .

توقعات الأبراج الثلاثاء 21 يونيو 2022 برج الحوت

• تزهو بنفسك وتشعر بالارتياح وتزدهر الأوضاع وتكبر شعبيتك كما جاذبيتك وتشعر بالحيوية الكبيرة تعود اليك.• يوم موفّق جدّاً ويدعوك الى تكرار المحاولات وعدم الاستسلام أمام العلاقات الفاشلة، اتبع النظام الغذائي السليم الذي لا يفقدك المناعة والحيوية وينعكس إيجاباً على وضعك.