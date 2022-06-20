أبرز مميزات الأبراج النارية

تُعرف الأبراج النارية المرتبطة بالنار، بشغفها وإبداعها وعفويتها وإلهامها وروحها التنافسية، كما تتمتع بطاقة كبيرة لا يمتكلها أي عنصر آخر. في كثير من الأحيان تميل أن تكون في مواقع السيطرة والسُلطة. والأبراج الناريّة هي: برج الحمل، برج الأسد، برج القوس.

برج الحمل:

يمتاز مولود برجالحمل بعاطفته القوية

يولد أصحاب برج الحمل في الفترة الواقعة ما بين 21 من شهر آذار و20 من شهر نيسان. يتمتع برج الحمل بشخصية قوية وشجاعة، وبروح تنافسية ومرنة.غالباً، ما يميل للتفكير كثيراً قبل اتخاذ أي قرار. الحركة والإندفاع هما السمات الأكثر ارتباطاً به، ويسعى للوصول للنجاح مهما كلّفه الأمر، ولا يستعمل الأساليب الملتوية للوصول إلى أهدافه. هو البرج الذي يمكن أن يكون الأكثر قدرة على المنافسة، لأنه يحب أن يكون الأول. يقوم بدور القائد العظيم معتمداً طريق الصدق والصراحة. يمتاز بتعاطفه وحبّه لمساعدة المحتاجين، وجريء في مواقف الدفاع عن الآخرين؛ لأنه يكره الظلم والظالمين.بمجرد أن يلتزم الحمل بعلاقة، فإنه يستمر فيها لفترة طويلة، وسوف يظل بجانب الطرف الآخر طالما يمنحه حبه وثقته واحترامه وتقديره للأشياء العديدة التي يفعلها من أجله، ويُخلص بشكل كامل للشريك، ويضعه في دائرة إهتماماته على كافة الأصعدة. كما أنه يحرص دائماً على أن تكون علاقته بشريك حياته رائعة ومتجددة.

تابعي المزيد: رموز علامات الأبراج ودلالاتها

برج الأسد:

يستغل مولود برج الأسد خصاله الإيجابية من أجل الحصول على ما يريده

يولد أصحاب برج الأسد في الفترة الواقعة ما بين 23 من شهر تموز و23 من شهر آب. يمتلك الأسد شخصية صاخبة ولا يمكن لأي شخص أن يسيطر عليها. هو مبدع وقوي للغاية، ولديه مستويات طاقة كبيرة، وأهداف وتطلعات عالية. يمتاز بالقوة والجرأة، وحب الإهتمام، وتَظهر عليه ثقته الهائلة بنفسه بشكل ملحوظ. يستخدم إلهامه وشغفه للتطور والنجاح ومساعدة الآخرين على النجاح. مهووس بالأضواء والحصول على إهتمام الآخرين، ومن دون ذلك هو في الواقع لا يمكنه الإستمرار. يتمسّك بأفكاره وآرائه بشدّة ولا يتخلّى عنها، ولا يعترف بأخطائه مهما حصل، ويواجه صعوبة في قبول الإقتراحات والآراء من الآخرين حتى لو كانت صائبة. هو في رحلة دائمة لإكتشاف الذات وبالتالي مسيرة دائمة من تضخم الأنا الخاصة به. يستغل خصاله الإيجابية من أجل الحصول على ما يريده وأحياناً من دون أي جهد يُذكر. وبالتالي، لا يمانع إهمال حاجات الآخرين من أجل مصلحته الخاصة. عندما يحب الأسد يعشق بإخلاص كلّي سواء أفراد العائلة أو الأصدقاء أو الشريك. كما أنّ شغله الشاغل يصبح حماية هؤلاء. يملك قلباً طيباً وهو يريد الإستمتاع بالحياة مع من يُحب.

تابعي المزيد: تأثير الكواكب على طالع الأبراج

برج القوس:

يتميز مولود برج القوس تميز بالصدق والإستقامة

يولد أصحاب برج القوس في الفترة الواقعة ما بين 23 من تشرين الثاني و21 من شهر كانون الأول. يتميز برج القوس بالإنفتاح، ويُعتبر واحداً من ضمن أفضل الأبراج الأكثر تفاؤلاً. يحتاج إلى الحرية، ويُحب التعلم والتجوال، ويكره الروتين والملل. يعشق المغامرة والتجديد، ويجذبه كل ما هو غامض. لا يخاف من التجارب الجديدة ويُقدم عليها بالكثير من الحماس. فلسفي، وروحه مرحة وجميلة، ومتفائل ويُحب الحرية والإنطلاق والسفر. يتميز بالصدق والإستقامة والهدوء، والتواضع والعفوية، وجدير بالثّقة، لا ينكسر ولا يستسلم. يمتلك نّظرة إيجابية نحو الحياة، يفعل ما يريد وقتما يريد، ولا يهتم بما يُفكّر النّاس به. يتميز بالذكاء العاطفي والوعي بالمشاعر وهذا ما يجعله قادراً على توظيف مشاعره الخاصة به في مختلف المُهمّات. عندما يكون في علاقة عاطفية، يصبح إنساناً وفياً ومحباً ويحاول حماية من يُحب، ويغمر من يُحب بالرعاية والحب والدفء، وهو على إستعداد تام للتضحية وتقديم التنازلات من أجل الحفاظ على هذه العلاقة، ويسعى إلى بذل الجهود لإسعاد الشريك.