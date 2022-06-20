برجك اليوم و توقعات الأبراج اليوم الاثنين 20 يونيو حزيران 2022

الأبراج اليوم الاثنين 20/6/2022

توقعات برج الحمل:

ايام مليئة بالضغوطات حيث انك تشعر بالارهاق الجسدي بسبب كثرة الأعمال التي تنجزها في اليوم، انت بحاجة إلى منح نفسك بعض الراحة حتى لا تنهار، تشعر بخيبة امل منذ ساعات الصباح الباكر، بسبب وصول رد سلبي لامر انتظرته طويلًا، لا تنزعج كثيرًا الامور ستتحسن لاحقًا، يحاول الشريك مساندتك هذه الايام.

توقعات برج الثور:

يجب العمل على تنظيم وقتك بشكل افضل حتى لا تقع بالفوضى مما يسبب لك الانزعاج، تتلقى عرض مميز من اجل نزهة او رحلة طالما حلمت بها، توافق على العرض بحماس شديد، كما انك تشعر بالسعادة لما يحاول بعض افراد العائلة عمله من اجلك، قد تصادف بعض المشاكل الاجتماعية الا انك تتخلص منها بشكل فوري.

توقعات برج الجوزاء:

بعض الضغوطات في العمل، يحاول أحد الاشخاص الايقاع بك، الا انك تتمكن من الانتصار عليه واحراجه، تتحسن امورك المهنية كما ان امورك المادية تتحسن بشكل لافت، تتجاوز كل الصعاب وتشعر بالفخر بنفسك، تخطط مع العائلة من اجل نزهة ترفيهية مميزة في فترة الاجازة، علاقتك بالشريك ما زالت غير واضحة.

توقعات برج السرطان:

الكثير من التغييرات بالعمل في هذه الفترة، بالرغم من بعض القلق الذي يصيبك من هذه التغييرات الا انك تتمكن من مسك زمام الأمور، والتحكم بكافة التقلبات التي تحصل بطريقة احترافية، تحاول توثيق كل ما تقوب به في العمل خاصة بسبب بعض الامور التي حدثت مؤخرًا حيث أنك تعمل على تحسين كافة الاخطاء.

توقعات برج الأسد:

يجب التعامل بحذر مع بعض الامور التي تحدث في هذه الفترة، قد لا تسير بعض الامور كما كنت ترغب لكنك قادر على تجاوز جميع الصعاب والتغلب عليها، أسبوع مليء بمهام والاعمال التي ستشعرك بالكثير من الضغط، ابذل كل ما تقدر عليه ولا تضغط على نفسك لانهاء كافة الأعمال التي تطلب منك، يمكنك طلب المساعدة من احدهم.

توقعات برج العذراء:

ضغوط في العمل وقد تشعر في بعض الأحيان بعدم الراحة، حاول ان تحافظ على هدوئك وتتجاوز هذه الفترة من خلال التنظيم والتركيز، تتلقى اتصال مهم يقلب حياتك للأفضل وتجد نفسك امام صفحة جديدة في العمل والحياة، تخطط مع الشريك من أجل رحلة ترفيهية مع العائلة من أجل الخروج من كافة الضغوطات التي عانيتما منها.

توقعات برج الميزان:

يجب تفادي الكسل والتأجيل، عليك انهاء كل ما يطلب منك في الوقت المحدد، علاج المشاكل في وقتها افضل بكثير من تأجيلها وتركها تتراكم، يحاول احد الاشخاص فرض رايه عليك بالقوة، بالرغم من الضيق الشديد الذي تشعر به بسبب هذا التصرف الا انك تقوم بمسايرته لمعرفته باهدافه النبيلة، خلاف صغير مع الحبيب.

توقعات برج العقرب:

انتبه ولا تعيد اخطاء الماضي وعليك الحذر في تصرفاتك، انتبه من التسرع في اتخاذ اي قرار مصيري سيكون له الكثير من العواقف على حياتك، ابتعد عن الانانية في تصرفاتك مع الاشخاص المقربين منك، موضوع عائلي يسبب لك بعض الازعاج والقلق، عليك ممارسة الرياضة والابتعاد عن اسلوب الحياة غير الصحي الذي تعيشه هذه الايام.

توقعات برج القوس:

بعض المشاكل في العمل وتشعر بعدم الراحة، تفكر بتغيير المكان الذي انت به الان، حاول ان تستشير بعض الاصدقاء والعائلة قبل اتخاذ هذا القرار، تشعر بالندم بسبب تصرفاتك السابقة مع الشريك، وتحاول تحسين علاقتك به في هذه الفترة، من الافضل الابتعاد عن اي جدال او نقاش قد يسبب المزيد من المشاكل، في النهاية ستتحسن الامور.

توقعات برج الجدي:

ايام جيدة جدًا على كافة الاصعدة، هناك الكثير من المفاوضات والنقاشات التي ستخوضها في هذه الفترة والتي ستساعدك على تطوير وضعك المهني والمادي، تحضر الكثير من المناسبات العائلية والاجتماعية، تتعرف على شخص جديد يصبح صديقًا مقربًا جدًا منك، خبر غير جيد يتعلق بأحد افراد الاسرة، تشعر بالقلق الشديد.

توقعات برج الدلو:

انها فترة صعبة هذا الأسبوع، تشعر أن كل الأمور تسير بشكل سيء وغير متوقع، وعكة صحية بسيطة تزيد من توترك، تفكير بأخذ اجازة بعيدًا عن كافة الضغوطات التي تشعر بها، تفقد الامل في انتظار امر لطالما تمنيته في الفترة الماضية، مشكلة عائلية تزيد من الضغط النفسي عليك، مارس الرياضة او بعض التمارين.

توقعات برج الحوت:

فترة مليئة بالاعمال وجدول مزدحم جدًا، عليك تنظيم اعمالك بشكل افضل، الكثير من الاجتماعات والنقاشات التي تتعلق بالعمل، عليك ان تكون حيادي ولا تتصرف بناءً على رأيك الشخصي، لا تهمل العائلة بسبب الانشغالات الكبيرة في هذه الفترة، حاول ان تنظم وقتك بشكل جيد، انتبه من اي اشارات تتعلق بوضعك الصحي.