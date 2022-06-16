الابراج اليوم الجمعة 17 حزيران / يونيو 2022‎‎ على جميع الاصعدة

الابراج اليوم الجمعة 17/6/2022

الابراج اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار – 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: حاول أن تهدأ ولا تكون عصبي في التعامل مع زملائك.

حاول أن تهدأ ولا تكون عصبي في التعامل مع زملائك. حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: لا تتخذ قرارات سريعة مع شريكك.

لا تتخذ قرارات سريعة مع شريكك. حظ برج الحمل اليوم صحياً: حاول أن تشرب الماء بكثرة.

حاول أن تشرب الماء بكثرة. برج الحمل الرجل اليوم: لا تنسى أن تهتم باهدافك أكثر.

لا تنسى أن تهتم باهدافك أكثر. برج الحمل المرأة اليوم: أنتِ شخصية متوترة بشكل دائم حاولي الهدوء.

الابراج اليوم وتوقعات برج الثوراليوم 20 نيسان – 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً: أنت تشعر بالفخر من إنجازاتك.

أنت تشعر بالفخر من إنجازاتك. حظك اليوم برج الثور عاطفياً: حاول أن تعبر عن مشاعرك لشريك حياتك.

حاول أن تعبر عن مشاعرك لشريك حياتك. حظ برج الثور اليوم صحياً: تشعر بالصداع الشديد حاول أن تأكل ليمون لتخفيف الأعراض.

تشعر بالصداع الشديد حاول أن تأكل ليمون لتخفيف الأعراض. برج الثور الرجل اليوم: حاول أن تخطط لأهداف جديدة يا عزيزي برج الثور.

حاول أن تخطط لأهداف جديدة يا عزيزي برج الثور. برج الثور المرأة اليوم: أنتِ تخططي لمستقبل حافل يا عزيزي.

الابراج اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار – 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: لا تتردد في مساعدة زملائك في العمل.

لا تتردد في مساعدة زملائك في العمل. برج الجوزاء اليوم عاطفياً: حاول أن تهتم بشريك حياتك أكثر.

حاول أن تهتم بشريك حياتك أكثر. حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: اهتم بتناول وجبة الإفطار بشكل يومي.

اهتم بتناول وجبة الإفطار بشكل يومي. برج الجوزاء الرجل اليوم: تشعر بعدم الراحة اتجاه أصدقائك حاول أن تبتعد عنهم.

تشعر بعدم الراحة اتجاه أصدقائك حاول أن تبتعد عنهم. برج الجوزاء المرأة اليوم: اليوم مخصص للراحة فقط حاول أن تستمتع.

الابراج اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران – 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً: حاول أن تأخذ إجازة من عملك يا عزيزي برج السرطان.

حاول أن تأخذ إجازة من عملك يا عزيزي برج السرطان. حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: أنت تشعر بعدم الرغبة في التعامل مع شريكك.

أنت تشعر بعدم الرغبة في التعامل مع شريكك. حظ برج السرطان اليوم صحياً: حاول أن تلتزم بشرب الماء بشكل يومي.

حاول أن تلتزم بشرب الماء بشكل يومي. برج السرطان الرجل اليوم: تشعر باضطرابات وتوتر من تصرفات أصدقائك ابتعد عنهم.

تشعر باضطرابات وتوتر من تصرفات أصدقائك ابتعد عنهم. برج السرطان المرأة اليوم: حاولي السيطرة على مشاعرك السلبية.

الابراج اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز – 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً: لا تتوتر من تصرفات مديرك كن هادئاً.

لا تتوتر من تصرفات مديرك كن هادئاً. حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: لا تهتمي بما يقال عن شريكك حاول أن تطنش.

لا تهتمي بما يقال عن شريكك حاول أن تطنش. حظ برج الأسد اليوم صحياً: تشعر باضطرابات في المعدة حاول أن تبتعد عن العصبية.

تشعر باضطرابات في المعدة حاول أن تبتعد عن العصبية. برج الأسد الرجل اليوم: أنت شخص مثالي حاول أن تكون اجتماعي أيضاً.

أنت شخص مثالي حاول أن تكون اجتماعي أيضاً. برج الأسد المرأة اليوم: تشعرين بعدم الرضا عن نفسك حاولي أن تشتغلي أكثر على نفسك.

الابراج اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب – 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً: شجع نفسك على العمل ولا تكون كسول.

شجع نفسك على العمل ولا تكون كسول. برج العذراء اليوم عاطفياً: حاول أن تهتم باهتمامات شريكك أكثر.

حاول أن تهتم باهتمامات شريكك أكثر. برج العذراء اليوم صحياً: تشعر بصداع وعلى الأغلب لديك نقص في الفيتامينات.

تشعر بصداع وعلى الأغلب لديك نقص في الفيتامينات. برج العذراء الرجل اليوم: لا تتردد في البوح عما في داخلك يا عزيزي.

لا تتردد في البوح عما في داخلك يا عزيزي. برج العذراء المرأة اليوم: كن متوازن في مشاعرك اتجاه أصدقائك.

الابراج اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب – 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: يجب أن تكون مدير عادل لا تفرق بين الزملاء.

يجب أن تكون مدير عادل لا تفرق بين الزملاء. حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: حاول أن تضبط أعصابك من تصرفات شريكك السيئة.

حاول أن تضبط أعصابك من تصرفات شريكك السيئة. حظ برج الميزان اليوم صحياً: لا تبالغ في تناول الكافيين حاول أن تكون متوازن.

لا تبالغ في تناول الكافيين حاول أن تكون متوازن. برج الميزان الرجل اليوم: لا تتهور في تصرفاتك مع من حولك.

لا تتهور في تصرفاتك مع من حولك. برج الميزان المرأة اليوم: كن قنوع ولا تبالغ في ردات فعلك.

الابراج اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً: تشعر بتوتر من تصرفات زميل في العمل حاول تجنبه.

تشعر بتوتر من تصرفات زميل في العمل حاول تجنبه. حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: لا تتردد في البوح عن مشاعرك اتجاه شريكك.

لا تتردد في البوح عن مشاعرك اتجاه شريكك. حظ برج العقرب اليوم صحياً: خفف من تناول الأطعمة الحارة حتى لا يتهيج قولونك.

خفف من تناول الأطعمة الحارة حتى لا يتهيج قولونك. برج العقرب الرجل اليوم: لا تتهور في التصرف مع عائلتك بطريقة سلبية كن واعي بما تقول.

لا تتهور في التصرف مع عائلتك بطريقة سلبية كن واعي بما تقول. برج العقرب المرأة اليوم: امتني بما تملكين سواء عمل، منزل وسيارة وعائلة.

الابراج اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: تبحث عن عمل جديد وتفكر بأن يكون في خارج البلاد التي أنت فيها.

تبحث عن عمل جديد وتفكر بأن يكون في خارج البلاد التي أنت فيها. حظك اليوم برج القوس عاطفياً: حب وعشق واحترام هذا عنوان علاقتكم.

حب وعشق واحترام هذا عنوان علاقتكم. حظ برج القوس اليوم صحياً: صحتك أفضل من الأمس لكن التزم بالأدوية في مواعيدها.

صحتك أفضل من الأمس لكن التزم بالأدوية في مواعيدها. برج القوس الرجل اليوم: حياتك مليئة بالفوضى يا عزيزي برج القوس حاول ترتيبها.

حياتك مليئة بالفوضى يا عزيزي برج القوس حاول ترتيبها. برج القوس المرأة اليوم: حاولي أن تلتزمي بنظامك الغذائي والتزمي بالذهاب للجيم.

الابراج اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً: حاول أن تتعلم من زملائك ولا تبقى تنظر دون تعلم.

حاول أن تتعلم من زملائك ولا تبقى تنظر دون تعلم. حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: حب جديد ينتظرك يا عزيزي.

حب جديد ينتظرك يا عزيزي. حظ برج الجدي اليوم صحياً: لا تخاف من الآلام التي تحسب بها بعذ إصابتك بكورونا.

لا تخاف من الآلام التي تحسب بها بعذ إصابتك بكورونا. برج الجدي الرجل اليوم: تشعر بتوتر من أصدقائك حاول أن تكون أذكى في التعامل معهم.

تشعر بتوتر من أصدقائك حاول أن تكون أذكى في التعامل معهم. برج الجدي المرأة اليوم: حاولي أن تشتري ملابس جديدة لتغيير ستايلك.

الابراج اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني – 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً: تشعر بعدم الرغبة في العمل حاول أخذ إجازة.

تشعر بعدم الرغبة في العمل حاول أخذ إجازة. حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: لا تتردد في الخروج بالشريك الذي ترغب الارتباط معه.

لا تتردد في الخروج بالشريك الذي ترغب الارتباط معه. حظ برج الدلو اليوم صحياً: حاول الحفاظ على صحتك أكثر وتناول الفيتامينات بشكل مستمر.

حاول الحفاظ على صحتك أكثر وتناول الفيتامينات بشكل مستمر. برج الدلو الرجل اليوم: حاول أن تتعلم شيء جديد يا عزيزي لتطوير نفسك.

حاول أن تتعلم شيء جديد يا عزيزي لتطوير نفسك. برج الدلو المرأة اليوم: لا تخافي بتجربة شيء جديد.

الابراج اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً : مبلغ مالي ضخم ياتيك نهاية الشهر.

: مبلغ مالي ضخم ياتيك نهاية الشهر. حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: حاول ضبط أعصابك اتجاه شريكك.

حاول ضبط أعصابك اتجاه شريكك. حظ برج الحوت اليوم صحياً: تشعر بانتفاخ في القولون حاول أن تلتزم بنظام غذائي صحي.

تشعر بانتفاخ في القولون حاول أن تلتزم بنظام غذائي صحي. برج الحوت الرجل اليوم: لا تبوح بأسرارك لأحد اجعل الاسرار لنفسك.

لا تبوح بأسرارك لأحد اجعل الاسرار لنفسك. برج الحوت المرأة اليوم: لا تبالغي بالاهتمام في اصدقائك كوني متوازنة.