صفات برج الثور وتوافقه مع الأبراج الأخرى

لمولود برج الثور صفات مميزة عن غيره من الأبراج، تعرفي مع ليالينا في هذا المقال على صفاته الشخصية والمهنية وطريقة تعامله مع العائلة والحب وميزاته وعيوبه وتوافقه مع الأبراج الأخرى بالتفصيل.

صفات برج الثور فيما يأتي ستجد صفات برج الثور لكل من المرأة والرجل والطفل بالتفصيل:

تتصف المرأة من مواليد برج الثور بما يأتي:

صبورة وهادئة.

شخصية قيادية.

ذكية وحازمة.

عاطفية تحلم بالحب والعشق.

الكفاءة العالية في أداء المهمات.

القدرة الكبيرة على إنجاز الأمور.

القدرة على تحمل المسؤولية، إذ إنها تتعامل مع ضغوط العمل والعائلة بكل صبر ودون تذمر.

الاستعداد لتقديم الدعم والتوجيه والولاء لمن تثق بهم في أي وقت.

يتصف الرجل من مواليد برج الثور بما يأتي:

السعي دوماً لتحقيق النجاح.

مستمع جيد للآخر.

طيب القلب.

كريم.

صبور.

مخلص.

كسول.

مادي.

اتكالي.

غيور.

متسلط.

صفات برج الثور الطفل:

عنيد.

متزن.

انطوائي.

متفوق في دراسته.

يحتاج إلى العاطفة كثيراً.

مميزات برج الثور:

يمتلك شخصية قوية.

صبور، وهمته عالية.

يصعب إحباطه.

محب للعمل ومثابر.

متقن لعمله.

يثق في قدراته، ويجتهد لتحسينها.

إنسان موثوق.

برج الثور والعائلة

العائلة والمنزل من الأمور المهمة في حياة مولود برج الثور، فهو من الشخصيات التي تحب الأطفال، وتُقدر الوقت الذي تقضيه مع الأشخاص الذين يحبونهم، كما أنهم يحترمون بشدة الروتين العائلي والعادات، وعادةً ما يلتزمون بحضور جميع الأحداث والتجمعات، وعلى الرغم من وجود مشاكل في الثقة مع برج الثور، إلا أنه يُكوِّن روابط وثيقة مع أفراد عائلته.

برج الثور والحب

يسعى مولود برج الثور إلى الحب والاستقرار العاطفي دوماً، فهو ذو مشاعر صادقة ونبيلة، ولكنه رغم ذلك، لا يبوح دوماً بها، حيث يعتمد على طريقة الإيحاء والإيماء للشريك، أو يحاول إظهار مشاعره بطرق أخرى ما عدا التواصل المباشر، فتجده مهتماً بتفاصيل شريك حياته، ويسعى لتحقيق رغباته وإسعاده.

يُعد مولود برج الثور من الشخصيات الرومانسية والحنونة واللينة في التعامل مع الشريك، كما أنه من الشخصيات الغيورة الحساسة، التي تختار أشخاصاً من نفس البيئة الاجتماعية لتحقق الانسجام معهم وتبني علاقات طويلة الأمد.

برج الثور والعمل

يعمل مولود برج الثور ليلاً ونهاراً لكسب المال، فهو من الأشخاص المُحبة له، ويحاول الحصول عليه بالعمل الدؤوب والإرادة والصبر والالتزام، لذلك دائماً ما تجده في غاية الالتزام بأعماله ومشاريعه، بغض النظر عما يحدث حوله في العالم.

يرى مواليد برج الثور أنّ الاستقرار هو مفتاح فهم طريقته وأسلوبه في العمل، وأنّ المكافآت المادية هي ما تُحفزه وتُشعره بقيمة العمل، ويُعد مولود برج الثور من الأشخاص المنظمين في العمل، خصوصاً في كيفية إدارة المال؛ فهم يُجيدون ادخار الأموال وصرفها بطريقة ممتازة.

الأبراج التي تتوافق مع برج الثور:

برج السرطان

عندما يرتبط مولود برج السرطان مع مولود برج الثور، فستجد هذه العلاقة مليئة بالحب والالتزام، إذ يجمع هذان البرجان الكثير من الأمور المشتركة كالأهداف، والأمور العاطفية، والحياة التقليدية، فمولود برج السرطان عاطفي جداً بينما مولود برج الثور شخص رومانسي ولكن بطريقة مختلفة.

برج الجدي

المنطق والذكاء هو ما يجمع مولود برج الثور وبرج الجدي، فكلاهما يُحب المغامرة والمخاطرة، والأشياء الثمينة والفريدة، والفن والجمال، وهذا ما يجعل علاقتهما قوية ومتينة.

برج الحوت

علاقة مولود برج الحوت ومولود برج الثور من أكثر العلاقات تميزاً، وأفضلها بين الأبراج جميعها، فهي ناجحة على جميع الأصعدة العاطفية والجسدية والروحانية، وغالباً ما تكون العلاقة بينهما رومانسية وهادئة ومليئة بالسعادة، فمولود برج الثور ملتزم بعلاقته والحوت يسعى لتحقيق أهدافه، ما يعني أن كلاً منهما يُكمل الآخر بشكل مثالي.

الأبراج التي لا تتوافق مع برج الثور

يجد مولود برج الثور صعوبة في التوافق مع الأبراج الآتية:

برج القوس

بالإضافة إلى قلة الروابط المشتركة بين مولود برج الثور ومولود برج القوس، فهما يتمتعان بصفة مشتركة صعبة ألا وهي العناد، التي تجعل من المستحيل لكلٍ منهما أن يتنازل للآخر، فمولود برج الثور عقلاني وجدي بينما مولود برج القوس متهور وذو روح متحررة تبحث عن تجربة كل ما هو جديد.

برج الجوزاء

يختلف مولود برج الثور عن مولود برج الجوزاء بشكل كبير، ولكن في اختلاف كل منهما هو تعويض للآخر، فشخصية الثور مكملة للجوزاء، ستكون العلاقة بين هذين البرجين في البداية صعبة، وتحتاج إلى وقت طويل حتى يتكيف كل منهما مع طبيعة الآخر لتصبح ناجحة ومستمرة.

برج الدلو

يصعب إقامة علاقة بين مولود برج الدلو ومولود برج الثور، نظراً لعدم وجود الكثير من الروابط والقواسم المشتركة بينهما، فمولود برج الثور تقليدي يُحب الأمن والاستقرار، بينما مولود برج الدلو شخص متجدد يكره العادات والتقاليد والقوالب الاجتماعية، ويحبذ المغامرة والتنقل.

نقاط ضعف برج الثور

يمتلك مولود برج الثور العديد من نقاط الضعف، التي تتمثل فيما يأتي:

العناد.

التملك.

الأنانية.

المادية.

حب المظاهر.

الكسل والخمول.

الغيرة المفرطة.

عيوب برج الثور

يوجد عدد من العيوب لدى مولود برج الثور، وتتمثل عيوبه فيما يأتي:

يشعر مواليد برج الثور بالغيرة الشديدة، خاصة ممن هم أفضل منهم من الناحية المادية والمهنية.

يعتبر مواليد برج الثور من الشخصيات العنيدة التي يصعب التعامل معها.

يتصف مواليد برج الثور عموماً بالكسل، ولا يحبذون تغيير روتينهم إلى أنشطة أكثر حيوية ونشاطاً.

يعتمد مواليد برج الثور بشكل كلي على الآخرين؛ فهم لا يعرفون كيفية إنجاز مهماتهم دون مساعدة أحد.

مشاهير برج الثور

الأديب وليام شكسبير.

أودلف هتلر.

الفنان المصري نور الشريف.

المذيع اللبناني جورج قرداحي.

الممثل الأميركي جورج كلوني.

الأديب طه حسين.

المغنية اللبنانية نانسي عجرم.

ديفيد بيكهام.

المغنية السورية أصالة نصري.

عاصي الرحباني.

توفيق الدقن.

حسن الرداد.

الملكة إليزابيث الثانية.

الفنان الأمريكي آل باتشينو.

الفنان المصري عادل إمام.

ينجذب مواليد برج الثور كثيراً للمرأة الغامضة والمتزنة في الوقت نفسه، لكنه يُعاب عليه أنه لا يستطيع التعبير عن مشاعره، بالرغم من صدق إحساسه، وبعد أن قدمنا لك أبرز صفات مولود برج الثور ومميزاته وعيوبه وطريقة تعامله في حياته المهنية والعاطفية