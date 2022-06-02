الأحجار الكريمة معلومات عن حجر بخت شهر يونيو اللؤلؤ والإسكندريت والقمر

إذا كنتِ قد ولدتِ في شهر يونيو، فأنتِ محظوظة بما يكفي لامتلاك ثلاثة أحجار بخت لتصل إلى أحجار بختك، يونيو هو واحد من ثلاثة أشهر فقط (الآخران هما أغسطس وديسمبر) بهما ثلاثة أحجار بخت، مما يمنحك مجموعة متنوعة من اختيارات أحجار البخت الجميلة.

أحجار بخت شهر يونيو هي (اللؤلؤ Pearl والإسكندريت Alexandrite وحجر القمر Moonstone)، مع العديد من الخيارات الجذابة، يمكن للأفراد الذين لديهم أعياد ميلاد في شهر يونيو الحصول على حجر بخت يناسب مزاجهم أو ميزانيتهم​​، نظراً للألوان المختلفة ونقاط الأسعار التي توفرها هذه الأحجار الكريمة.

معنى وتاريخ الؤلؤة

معنى وتاريخ الؤلؤةيأتي حجر بخت شهر يونيو الساحر هذا من المحيطات والبحيرات والأنهار حول العالم، إنها قطعة أساسية في خزانة الملابس وتحببها النساء من جميع الأعمار، أذهل أصل اللآلئ أسلافنا.

اللؤلؤ عبارة عن أحجار كريمة عضوية تنمو داخل أنسجة المياه المالحة الحية أو رخويات المياه العذبة (إما محار أو بلح البحر).

تتشكل اللآلئ الطبيعية عندما يفرز الرخوي مادة تسمى الصدف حول مادة مهيجة مثل قطعة من الرمل أو طفيلي غزا قوقعته.

اللؤلؤ المستنبت هو نتاج تدخل بشري، يقوم الفنيون بزرع قطعة من نسيج الوشاح بمفرده (شائع في لآلئ المياه العذبة) أو بخرز من صدفة عرق اللؤلؤ (كلها مياه مالحة) في رخويات مضيفة، يغطي الرخوي المهيج بالصدف، تماماً مثل اللؤلؤ الطبيعي.

يتم تربية اللؤلؤ المستنبت في مزارع اللؤلؤ، بعمليات المياه المالحة أو المياه العذبة حيث يتم تنظيف الرخويات وحمايتها من الحيوانات المفترسة ثم حصادها في نهاية المطاف.

لقد قضت آلاف السنين من صيد اللؤلؤ على طبقات اللؤلؤ الطبيعي، لذا فإن اللآلئ المستزرعة تمثل الغالبية العظمى من مبيعات اللؤلؤ اليوم.

تأتي أحجار بخت اللؤلؤ المزروعة في مجموعة مبهرة من الأحجام والألوان والأشكال.

أساطير ومعتقدات حجر الؤلؤ

يعتقد القدماء من الشرق الأوسط أن اللآلئ كانت دموع سقطت من السماء.

تخيل الصينيون أن حجر بخت شهر يونيو جاء من دماغ تنين.

اعتقد كريستوفر كولومبوس ومعاصروه أن الرخويات شكلت لآلئ من قطرات الندى.

لطالما ارتبطت اللآلئ بالنقاء والتواضع والبراءة، لذلك يمكن القول أن معنى حجر بخت شهر يونيو هو “البساطة الحلوة”، على هذا النحو، كان يتم تقديم اللؤلؤ تقليدياً كهدية زفاف.

كان يعتقد أيضاً أن حجر بخت اللؤلؤ له خصائص مفيدة، في النص السنسكريتي القديم “Atharvaveda”، قيل أن اللآلئ تمنح حياة طويلة ورخاء.

في آسيا، كان يعتقد أن اللؤلؤ يساعد في تخفيف عسر الهضم والنزيف.

أكد بعض الأطباء العرب في القرن التاسع عشر أن مسحوق اللؤلؤ يحسن البصر ويهدئ الهزات العصبية ويخفف الاكتئاب.

طرق العناية وتنظيف حجر الؤلؤ

اللآلئ هي 2.5 إلى 3.0 على مقياس موس للصلابة، لذا فهي جوهرة ناعمة نسبياً وتتطلب عناية خاصة:

قومي بتخزينها بشكل منفصل عن الأحجار الكريمة الأخرى والمجوهرات المعدنية لمنع الخدش.

لا تقومي أبداً بتخزين أحجار بختك المصنوعة من اللؤلؤ في كيس بلاستيكي، فقد ينبعث من البلاستيك مادة كيميائية تلحق الضرر بسطحها.

ضعي دائماً العطور ومنتجات الشعر ومستحضرات التجميل قبل وضع مجوهراتك المصنوعة من اللؤلؤ.

أفضل طريقة لتنظيف حجر بخت شهر يونيو: استخدم قطعة قماش ناعمة ومبللة ويفضل بعد كل مرة يتم فيها ارتداء اللؤلؤ.

معنى وتاريخ حجر الإسكندريت

الإكسندريت هو نوع نادر من معدن الكريزوبيريل الذي يتغير لونه في الإضاءة المختلفة، الأكثر قيمة هي أحجار بخت الإسكندريت التي تظهر اللون الأخضر الزاهي إلى الأخضر المزرق في ضوء النهار أو ضوء الفلورسنت والأحمر الشديد إلى الأحمر الأرجواني في الضوء المتوهج.

تم اكتشاف رواسب الإسكندريت الرئيسية لأول مرة في عام 1830 في جبال الأورال الروسية.

سميت هذه الأحجار على اسم الشاب الإسكندر الثاني (1818-1881)، الوريث الظاهر للعرش.

لفتت الإكسندريت انتباه البلاد لأن ألوانها الحمراء والخضراء تعكس الألوان العسكرية الوطنية لروسيا الإمبراطورية.

عندما يتم توجيه أنواع معينة من الشوائب الطويلة والرفيعة بالتوازي مع بعضها البعض في حجر بخت شهر يونيو هذا، يمكن أن تخلق ظاهرة أخرى، تسمى “تشاتويانسي” أو تأثير عين القط.

قليل من الأحجار الكريمة رائعة أو مذهلة،مثل ألكسندريت لها شكل عين القط.

أساطير ومعتقدات حجر الإسكندريت

يعتقد أن الإكسندريت يساعد على التخفيف من الحزن والألم وينقذ من الأعداء ويطرد الأرواح الشريرة.

ولونه الأخضر عنوان للأمل والرخاء والراحة والهدوء والخصوبة والأحمر لون الطاقة تعبير عن النشاط والعاطفة.

يقوي الشعور بالذات والقبول والهيبة ويعتقد أن الحجر الكريم مصدر للإلهام، يساعد على إحداث توافق بين العقل والجهاز العصب ويتغلب على انعدام الثقة بالنفس.

يوازن بين العقل والحب والعاطفة، كما يعمل على التجديد الداخلى.

طريقة العناية وتنظيف حجر الإسكندريت

حجر بخت شهر يونيو صعب نسبياً، 8.5 على مقياس موس، تتميز بصلابة ممتازة وعدم وجود انقسام وهو ما يميل إلى الانكسار عند الاصطدام وهذا يجعله اختياراً جيداً للحلقات والتركيبات الأخرى المعرضة للارتداء اليومي.

سيكون خاتم الخطوبة من الإكسندريت هدية فريدة للعروس التي ستولد في يونيو.

على الرغم من أنه من الأفضل تنظيف حجر بخت شهر يونيو بالماء الدافئ والصابون، إلا أن المنظفات بالموجات فوق الصوتية والبخار تكون آمنة أيضاً.

معنى وتاريخ حجر القمر

حجر القمر هو أشهر الأحجار الكريمة من مجموعة الفلسبار من المعادن.

تشتهر بكونها “Adularescence”، الضوء الذي يبدو وكأنه يتدفق عبر الحجر الكريم، مما يمنحه توهجاً خاصاً.

تظهر أرقى أحجار القمر لمعاناً باللون الأزرق أزرق على خلفية عديمة اللون.

قام مصممو عصر الفن الحديث (1890-1910)، مثل رينيه لاليك ولويس كومفورت تيفاني، بوضع حجر القمر في مجوهراتهم الراقية.

ظهر حجر بخت حجر القمر في المقدمة مرة أخرى خلال حركة “زهرة الطفل” في الستينات ومع مصممي العصر الجديد في التسعينات.

أساطير ومعتقدات حجر القمر

ارتبط حجر بخت شهر يونيو هذا بالآلهة القمرية الرومانية واليونانية.

تدعي الأساطير الهندوسية أنها مصنوعة من أشعة القمر الصلبة.

غالباً ما يرتبط حجر القمر بالحب والعاطفة والخصوبة ويُعتقد أنه يجلب الحظ السعيد.

طريقة العناية وتنظيف حجر القمر

حجر القمر هو 6-6.5 على مقياس موس للصلابة ولديه صلابة ضعيفة، قد يتشقق عند تعرضه للحرارة العالية، لذلك، لا ينبغي استخدام المنظفات بالموجات فوق الصوتية والبخار على حجر القمر، أفضل خيار للتنظيف هو الماء الدافئ والصابون بفرشاة ناعمة.

يونيو هو شهر للاحتفالات سواء كانت أعراس أو ذكرى أو تخرج أو أعياد ميلاد وما هي أفضل طريقة للاحتفال من استخدام حجر بخت شهر يونيو، أولئك الذين ولدوا في يونيو محظوظون لأن لديهم ثلاثة أحجار بخت رائعة للاختيار من بينها، أنتِ الآن تعرفين كيفية اختيار أحد أحجار بخت شهر يونيو لنفسك أو لأحبائك الذين ولدوا في شهر يونيو.