توقعات الأبراج اليوم الخميس 2 يونيو/ حزيران 2022

ماذا يخبئ الفلك لك اليوم؟ ما هي توقعات برجك اليوم على الصعيد العام وفي الحب وفي العمل؟ ما هي حظوظ برجك اليوم؟ تابعوا القراءة.

1. توقعات برج الحمل اليوم

قد تبدو الفنون جذابة بشكل خاص اليوم ، برج الحمل. أيضا ، يمكن أن تقع في الحب. إذا كنت منخرطًا حاليًا ، فتوقع تطور الظروف التي تظهر الجانب الرفيع من شريكك الذي تنساه أحيانًا. إذا لم تكن مشتركًا ، فتوقع ظهور شخص رائع. تذكر أن تتعرف على الشخص قبل أن تتورط فيه. مهما بدا الشخص مثاليًا الآن ، فإنه لا يزال بشريًا.

توقعات برج الحمل اليوم في الحب

لا تقلق إذا لم تشعر بثقة أكبر هذا المساء. ابذل جهدًا على الأقل للتواصل مع الشخص الذي تنجذب إليه ، لأنه بالتأكيد يستحق كل هذا العناء. تشير محاذاة الكواكب الحالية إلى أنك ستقضي وقتًا رائعًا في الحديث ، وستجد أن لديك الكثير من القواسم المشتركة أكثر مما كنت تتخيله في الأصل. ولكنك ستجد أيضًا هدية كيمياء قوية – مكافأة إضافية!

توقعات برج الحمل اليوم في العمل

قد لا تكون مرحًا ومتفائلًا كما تعمل اليوم كما تفعل عادةً ، ولكن الخبر السار هو أنك ستنجز عملك. كفاءتك اليوم رائعة طالما يمكنك التركيز على المهمة التي تقوم بها.

توقعات برج الحمل اليوم في الصحة

قد يكون لديك أخيرًا هذا الوحي الذي استعصى عليك! تأتي نواياك وأفعالك جنبًا إلى جنب مع نطق أفكارك. إذا كانت رغبتك في مساعدة الآخرين قوية ولكنك بحاجة إلى مساعدة للتعبير عن ذلك ، فاستشر شخصًا تحترمه. من خلال التعبير عن أفكارك ، سوف تجعلها أقرب إلى الواقع الذي يمكن مشاركته مع الآخرين. غالبًا ما يساعدك المشي لمسافات طويلة من أجل الحصول على شجاعتك.

2. توقعات برج الثور اليوم

يمكن لعدد من الأحداث القوية أن تزيد من مستوى الحب والطاقة الإيجابية في منزلك ، برج الثور. يمكن للزوار الذين يركزون على الروحانيات أو الميتافيزيقية أن يجلبوا بعض المعلومات الجديدة والمثيرة. الأخبار السارة التي لم تتوقعها أبدًا يمكن أن ترفع معنويات الجميع. قد يتم الاتصال لغرض إنساني أو روحي. مهما كان الأمر ، توقع أن ينبض منزلك بأجواء رائعة. يتمتع.

توقعات برج الثور اليوم في الحب

يمكنك الدخول في أي عدد تريده من رحلات الرأس فيما يتعلق بعلاقة معينة ، لكن هذا لن يغير حقيقة ما يجري بينكما. يشجعك التكوين النجمي الحالي على عدم تخيل كيف يمكن أن تكون الأشياء ، ولكن التعامل معها كما هي. سيساعدك هذا ، أكثر من أي شيء آخر ، على إحراز تقدم مع شخص لذيذ للغاية.

توقعات برج الثور اليوم في العمل

يتم تقليص القائمة التي تضعها في بداية يوم الأشياء التي يجب عليك إنجازها بسرعة عندما تنهي عملك بشكل أكثر كفاءة ودون عناء من المعتاد. احرص على تربيت نفسك على كل ما أنجزته اليوم. تستحقها.

توقعات برج الثور اليوم في الصحة

سيبدو قول ما تقصده أسهل بكثير اليوم. قد تنفجر عواطفك عندما لا تتوقعها على الأقل ، وقد ترسل كلمة لاذعة من فمك دون أن تدرك ذلك. سيولي الحكماء عناية إضافية لحرق الطاقة في الجسم بالتمارين الرياضية وسيأخذون في الحسبان الحصول على قسط مناسب من الراحة. عندما يتم تكييف الجسد ، يتبع العقل مسارًا أكثر قابلية للتنبؤ به ، ويصبح التواصل مع الآخرين أكثر انسجامًا.

3. توقعات برج الجوزاء اليوم

قد تكون على اتصال ببعض الأشخاص الجدد الذين يبدون مثيرين للاهتمام ويثيرون فضولك ، برج الجوزاء. يمكن إجراء المحادثات الروحية أو الميتافيزيقية اليوم عبر الهاتف أو محادثة الفيديو. قد تكون المفاهيم عميقة ومميزة وملهمة ، لكنها تطرح أسئلة أكثر من الإجابات. يمكن أن تكون الكتب حول هذا الموضوع مفيدة. قد ترغب حتى في تدوين أفكارك أو تخليدها في رسم أو لوحة.

توقعات برج الجوزاء اليوم في الحب

مع محاذاة الكواكب اليوم ، قد تحصل على فرصة للتحدث إلى شخص مميز إلى حد ما. قد لا تكون مواضيع المحادثة تمامًا كما تخيلت مناقشتها معهم ، لكنها بداية. حتى إذا كنت لا تشعر أن لديك أي شيء عميق للمساهمة ، فاستمر. سوف يلاحظونك وسيريدون بالتأكيد معرفة المزيد عنك. اتخذ إجراءات حاسمة.

توقعات برج الجوزاء اليوم في العمل

لن يربح أسلوبك العشوائي في العمل الكثير من النقاط مع رئيسك اليوم – أو مع زملائك في العمل / العملاء في هذا الصدد. هذا وقت مهم بالنسبة لك لتثبت للآخرين أنك عملي بالرغم من ميولك غير المنتظمة.

توقعات برج الجوزاء اليوم في الصحة

يمكن أن يكون للكلمات التي تستخدمها اليوم تأثير كبير. كن صريحًا وواضحًا في داخلك قبل محاولة التواصل. صفِ ذهنك عن طريق التأمل أو اليوجا أو الجري أو قضاء بعض الوقت في تنظيم مكتب فوضوي. إذا شعرت أن شخصًا ما لا يفهمك ، فكن أول من يعتذر عن أي سوء تفاهم. قد تشعر أن شخصًا ما يبدو أنه يسيء فهمك عن قصد! حافظ على هدوئك وأعد التعبير عن مشاعرك. حاول أن تتنقل بنفسك حتى تتجنب الصراع اليوم.

4. توقعات برج السرطان اليوم

التجارب التي لم تتوقعها أبدًا يمكن أن تأتي في طريقك اليوم ، برج السرطان. موهبة لم تكن تعلم بوجودها يمكن أن تظهر. قد يتضمن ذلك مزيجًا من الفنون والتكنولوجيا ، مثل رسومات الكمبيوتر أو الرسوم المتحركة ، أو قد يتضمن عملًا روحيًا أو إنسانيًا. يمكنك أيضًا محاولة جمع التبرعات لجمعية خيرية أو قضية اجتماعية أو سياسية. لا تتردد. إذهب إليها.

توقعات برج السرطان اليوم في الحب

قد تكون هناك معركة بين قلبك ورأسك. قد يشير تفاعل الطاقات السماوية اليوم إلى أن رأسك يخبرك أن تسير في اتجاه واحد وتلتزم بخطة معينة ، بينما يخبرك قلبك بشيء آخر. في حين أنه من الصحيح أنك بحاجة إلى التفكير بوضوح حول كيفية تحقيق هدفك ، إلا أن قلبك فقط هو من يمكنه إخبارك بما هو عليه حقًا.

توقعات برج السرطان اليوم في العمل

بقدر ما قد ترغب في المضي قدمًا اليوم ، فمن الأفضل لك التباطؤ. استخدم هذا اليوم للتخطيط – وليس بالضرورة للعمل. أظهر للناس في مكان عملك أنك لن تقوم بأي خطوة أخرى قبل أن تكون على أرضية صلبة.

توقعات برج السرطان اليوم في الصحة

قد تجد نفسك مشتركًا في محادثة عميقة اليوم. هناك مجال للتعبير غير العادي – فكاهي ، ربما ، أو مفاجئ بطرق أخرى. من المهم أن تظل على الأرض وتطير تحت الرادار حتى لا تغمرها المياه. ابقَ متناغمًا مع جسمك ، فقد تواجه جوعًا غير عادي ، أو تتوق إلى طعم أو توابل غير عادية. اتبع غرائزك وقم بإرضاء نفسك ، واستكشف الجديد. أيضا ، حاول أن تكون في السرير مبكرا الليلة. سيقدر جسمك الراحة الإضافية.

5. توقعات برج الأسد اليوم

عادة ما تميل إلى طرق التفكير العقلانية والعلمية ، يا ليو ، لكنك اليوم قد تكون بديهيًا للغاية لدرجة أنك على الأرجح ستستخدم قدراتك النفسية. يمكن أن يكون هذا نعمة مختلطة. تحميك طبيعتك العقلانية من التماهي كثيرًا مع من هم أقل حظًا في العالم. يتم تقليل هذه الحماية اليوم بشكل كبير ، لذا كن مستعدًا للتعارف العاطفي مع الجميع.

توقعات برج الأسد اليوم في الحب

قد يشجعك جانب اللعب اليوم على أن تكون جدليًا ، ربما من أجل المتعة. هذا ليس أسلوبك المعتاد ، وقد يجده شريكك (الحالي أو المرتقب) مزعجًا للغاية. إذا كنت تخطط للقيام بشيء ما معًا ، أو لديك مشروع مهم في متناول اليد ، فقد يكون من المفيد أن تستجمع روح التعاون بدلاً من الانزعاج. على الأقل ستحقق شيئًا مفيدًا.

توقعات برج الأسد اليوم في العمل

لن يأخذك أحد على محمل الجد أثناء قيامك بعملك اليوم ما لم تكن لديك حقائق قوية وأدلة ملموسة لدعم ما تقوله. إذا كان عليك عمل أي نوع من العروض التقديمية الافتراضية ، فتأكد من أنك مستعد جيدًا. سيرى الآخرون الثغرات الموجودة في خطتك.

توقعات برج الأسد اليوم في الصحة

قد يحتاجك الجميع اليوم. الجانب في اللعب لديه طريقة لجعل الناس أكثر عاطفية من المعتاد ، ويميلون إلى الجري إلى أقرب شخص للمساعدة في معالجة غير المريح ، والصعب ، والمخيف تمامًا. قد تواجه مشاعرك العميقة تتأرجح ، ومن المهم أن تأخذ وقتًا طويلاً لتلاحظ ما يحدث بداخلك. إليك سيناريو مثالي: قم بإعداد عشاء لطيف لأحبائك وامش مسافة طويلة بعد ذلك.

6. توقعات برج العذراء اليوم

أنت عادة حدسي ، برج العذراء ، لكن اليوم قد تشعر بأنك أكثر نفسية مما كنت تحلم به في أي وقت مضى. يمكن للمعلومات الواردة من وسائل الإعلام أن تجعلك تلتقط نفسياً أفكار ومشاعر الأشخاص الذين لم تقابلهم من قبل. هذا يمكن أن يكون طاغياً عاطفياً ، لذا احم نفسك بالحفاظ على الضوء الأبيض من حولك. حوّل أفكارك ومشاعرك إلى فن من نوع ما. تساعد.

توقعات برج العذراء اليوم في الحب

إن الرومانسية هي مسألة التحدث عن الأشياء الصحيحة مع شخص ما بدلاً من امتلاك المشاعر الصحيحة تجاههم – أي إذا كنت عازمًا على إثارة إعجابهم. تشير طاقات الكواكب إلى أنه إذا تمكنت من الحصول على إصبع قدم في الباب من خلال إظهار أنك تشاركهم اهتماماتهم الشغوفة ، فستنجح في العديد من الطرق الأخرى أيضًا.

توقعات برج العذراء اليوم في العمل

عادةً ما ترغب في توخي الحذر في مواجهة الريح والسماح لحظك السعيد بسدّك فيما يتعلق بأي خطة عمل جديدة. اليوم هو يوم القيام بالعكس. اتبع نهجًا أكثر تحفظًا وتأكد من أن لديك خطة احتياطية أو اثنتين.

توقعات برج العذراء اليوم في الصحة

قد لا تسير الأمور كما هو مخطط لها اليوم. فقط عندما تبدأ في جعل الأمور تسير في طريقك ، يمكن أن يحدث شيء يزعج الصورة بأكملها. ما تفعله في موقف كهذا يقول الكثير عنك. لكي تتحلى بالصبر والقدرة على التحمل ، تأكد من ممارسة التمارين الهوائية. يتحول الأكسجين الموجود في مجرى الدم مباشرة إلى صبر! والقليل من الطعام الحار مفيد للتخلص من السموم من دمك أيضًا!

7. توقعات برج الميزان اليوم

قد تشعر اليوم بالحدس بشكل خاص وحساسية أكثر من المعتاد للظروف الاجتماعية والسياسية غير المقبولة ، الميزان. قد تأتيك أفكار لأهداف جديدة ، ربما إنسانية. يجب أن تكون في مزاج مثالي بشكل خاص ، لذلك قد تأتي بإمكانيات رائعة غير قابلة للتطبيق الآن. اكتب أفكارك واستشر شخصًا يشاركك اهتماماتك. ثم قرر كيفية المضي قدما.

توقعات برج الميزان اليوم في الحب

تشير محاذاة الكواكب الحالية إلى أن لديك الكثير لتقوله لنفسك فيما يتعلق بحدث معين ، ولكن لا ترغب في التحدث في الوقت الحالي. إذا كانت علاقتك تمر بمرحلة عاصفة ، فمن الطبيعي أن تنسحب بصمت مؤلم ثم تبذل الجهد لمناقشة الموقف. لكن هذا ما يجب عليك فعله إذا كنت تريد إحراز بعض التقدم.

توقعات برج الميزان اليوم في العمل

من أجل تحقيق أهدافك فيما يتعلق بحياتك المهنية ، يجب أن تكون أكثر رسوخًا في الوقت الحالي. تمسك بأحلامك ، لكن لا تنس أنك بحاجة إلى أن تكون أكثر واقعية من أجل إظهار أهدافك في الوقت الحالي.

توقعات برج الميزان اليوم في الصحة

قد تصطدم بجدار اليوم. وهذا يعني أن كل ما تحاول جاهدًا تحقيقه قد يصل إلى ذروة من نوع ما. ربما ستخترق ، وربما تنهار. كن مستعدًا لمواجهة التحدي أو الاحتفال بفهم ثابت للواقع. كن منتبهاً بشكل خاص لاحتياجاتك أثناء العمل: شرب الماء طوال اليوم أمر لا بد منه. افحص كرسي مكتبك وإعداد الكمبيوتر. هل هي صحيحة هندسيا؟ ستوجهك هذه الأنواع من الاعتبارات نحو وعي أكبر بما سيأتي.

8. توقعات برج العقرب اليوم

قد تتلاعب اليوم بفكرة جعل الفنون والإنسانية أو نشر الوعي الأعلى عملاً في حياتك. تسير الأعمال والمال بشكل جيد بالنسبة لك ، برج العقرب ، وقد تفكر في مستقبل يمكنك فيه كتابة تذكرة حياتك المهنية. على الرغم من أن الوقت ليس مناسبًا للقيام بذلك فعليًا ، إلا أنه يجب عليك صياغة خطة عمل للمستقبل.

توقعات برج العقرب اليوم في الحب

قد لا تسير أمسيتك بالكامل وفقًا للخطة ، لكنها لن تكون مملة. تشجعك الطاقة السماوية اليوم على اكتشاف التفضيلات الفكرية لشخص ما قبل أن تتحول إلى أمور أكثر حماسة. إذا كان لديكما نفس المعتقدات والمثل العليا ، فسيكون كل شيء آخر في مكانه. إذا لم يكن هناك اجتماع للعقول ، فبغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة ، فقد لا يستمر.

توقعات برج العقرب اليوم في العمل

قد تشعر كما لو أن كل شخص تتواصل معه فيما يتعلق بقضايا العمل يعرف شيئًا لا تعرفه. لا تدع هذا البارانويا يؤثر على أدائك. ارفضها وحافظ على تركيزك على عملك بدلاً من تلك المشاعر الغريبة.

توقعات برج العقرب اليوم في الصحة

على الرغم من أنك قد تشعر بالتحديات أكثر من مباهج الحياة اليوم ، فحاول اجتياز الطريق الوعرة من خلال الجلوس عالياً في السرج! نعم ، القوة والعزيمة فقط هي التي ستنتصر على الكآبة والكآبة. أود أن أوصي بجعل التمرين أولوية ، لكن لا بأس من المضي قدمًا. إذا كان هناك شيء يمكنك القيام به فهو أكثر متعة من روتينك المعتاد – لعبة تنس بدلاً من الجري المعتاد – ستكون خطوة جيدة.

9. توقعات برج القوس اليوم

يمكن أن يركز عقلك على المفاهيم الروحية السامية اليوم ، القوس. قد تقرر محاولة دراسة المواد الروحية أو الميتافيزيقية ، أو حضور محاضرة أو ورشة عمل أو جلسة تأمل افتراضية مع الأشخاص الذين يشاركونك هذا الاهتمام. قد تفكر أيضًا في السفر إلى بلد مرتبط بتقاليد روحية معينة ، مثل إسرائيل أو مصر أو الهند في وقت ما في المستقبل. اكتب أفكارك حتى تتمكن من الرجوع إليها لاحقًا.

توقعات برج القوس اليوم في الحب

قد يتسبب تفاعل الطاقات السماوية اليوم في التشكيك في مشاعرك تجاه شخص قريب منك. قد يخبرك قلبك بشيء واحد ، بينما قد يسير عقلك في مسار مختلف تمامًا. من الصعب حل أي موقف أثناء وجودك في حالة نزاع – لذا من المفيد أن يكون لديك خطة عمل يمكنك وضع نفسك فيها جميعًا.

توقعات برج القوس اليوم في العمل

اليوم هو يوم جيد بالنسبة لك لإنجاز أي نوع من البحث الذي تحتاج إلى القيام به فيما يتعلق بعملك. إذا كنت تبحث عن عمل جديد ، فهذا يوم رائع للتخلص من الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت للعثور على الوظيفة التي تريدها.

توقعات برج القوس اليوم في الصحة

احصل على بعض المساحة اليوم. أنت مليء بإحساس بالقوة ، وتحتاج إلى معرفة ما يجب فعله مع هذا بنفسك ، وليس مع الآخرين. هناك الكثير الذي يمكنك القيام به بهذه الطاقة. لسبب واحد ، يمكن أن تضعك التمارين البدنية التي تقوم بها في حالة نشوة حيث ستتلقى رسائل مهمة من اللاوعي. لا تفوت هذا! هناك الكثير من طاقة الشفاء بداخلك ، وهذا العبور هو وسيلة للاستفادة من هذه الطاقة للاستخدام الحالي والمستقبلي.

10. توقعات برج الجدي اليوم

على الرغم من أنك تميل بشكل طبيعي إلى أن تكون حساسًا لمشاعر الآخرين ، برج الجدي ، فقد تكون اليوم على اتصال باحتياجات ورغبات من حولك لدرجة أنك تشعر بما يريدونه حتى قبل أن يعرفوه. قد تأتيك الرؤى الروحية أو العاطفية أو النفسية على مدار اليوم. يمكنك حتى الحصول على بعض الأحلام النبوية. اكتب كل ما يبدو مهمًا بشكل خاص. سترغب في تذكرها لاحقًا.

توقعات برج الجدي اليوم في الحب

لا تحب عمومًا طرح الأسئلة عن كثب ؛ في حال لاحظت عيبًا يمكن أن يفسد الوضع الذي يبدو مثاليًا. ومع ذلك ، قد يتسبب التكوين النجمي الحالي في أن يكون لديك بعض الأفكار حول علاقتك الأخيرة ، وما إذا كانت جيدة بالنسبة لك أم لا. إذا بدأت في ملاحظة تشققات في ورق الحائط ، فلا فائدة من التستر عليها.

توقعات برج الجدي اليوم في العمل

ستكون في وضع جيد مع الأشخاص الذين تعمل معهم اليوم. سوف يتعرف عليك الآخرون ويقدرونك على حسن تصرفك وأخلاقيات العمل الثابتة والموثوقة. تأكد من أن ترقى إلى مستوى توقعاتهم. القيام بذلك سوف يأخذك بعيداً.

توقعات برج الجدي اليوم في الصحة

ينبع الصبر الذي لديك من داخلك من أعماق أعماقك ، وقد تجد نفسك تتجول هناك اليوم! قد تصبح المواقف لزجة ، وقد تبدو طرقك المعتادة للوصول إلى الناس ، فجأة ، غير مجدية! كن صبورًا مع الآخرين ، ومع الموقف ، وقبل كل شيء مع نفسك. تذكر أنه ليس عليك حل كل شيء. افعل ما بوسعك لنفسك – عندما تصبح الأمور صعبة ، تمارس اليوجا الصعبة!

11. توقعات برج الدلو اليوم

قد تشعر اليوم أنك مثالي بشكل خاص فيما يتعلق بعلاقاتك ، برج الدلو. من المحتمل أن ترى أولئك الأقرب إليك في أفضل حالاتهم. قد يبدو الشركاء الرومانسيون كشخصيات من قصة خيالية. هذا هو الوقت المناسب لنقل علاقة الحب إلى المستوى التالي من الالتزام ، طالما أنك لا تنسى نقاط ضعف شريكك. من السهل أن تحب شخصًا يبدو مثالياً ، لكن أكثر واقعية أن تحب عيوبه أيضًا.

توقعات برج الدلو اليوم في الحب

قد تثير الطاقة السماوية الحالية شكوكك ، ومع ذلك قد لا تتمكن من توجيه إصبعك إلى أي حادثة معينة لدعم مخاوفك المتزايدة. في هذه الحالة ، تحتاج حقًا إلى إجراء تلك المحادثة ، لأنه إذا واصلت عدم قول أي شيء بينما تتهمهم بصمت بكل شيء – فلن يتم حل أي شيء. على الأقل عندما تكون لديك الحقائق ، يمكنك اتخاذ قرار مستنير.

توقعات برج الدلو اليوم في العمل

تبدأ اليوم دورة عمل جديدة من المرجح أن تجلب لك الكثير من الحظ فيما يتعلق بحياتك المهنية. هذا وقت رائع للتخطيط لزيادة أو ترقية من نوع ما. أنت تستحقها وبالتأكيد ستحصل عليها.

توقعات برج الدلو اليوم في الصحة

يُنظر إليك على أنك شخص محجوز إلى حد ما ، ولكن في الواقع يمكنك أن تكون شديدًا وعاطفيًا أيضًا. مع محاذاة الكواكب اليوم ، يمكن أن تشتعل عواطفك بسهولة. توقع أن تبدو وتشعر بأفضل ما لديك ، وأن تفاجئ نفسك بما أنت مستعد ومستعد لتحقيقه. طاقتك عالية ويمكن توجيهها بسهولة نحو التعبير الإيجابي. أنت تدرك أكثر من أي شخص أن الاعتناء بنفسك أمر مثير ومثير ومثير! لذا ، لا تفوت تمارينك اليومية!

12. توقعات برج الحوت اليوم

قد تشعر اليوم بالحاجة إلى خدمة الآخرين. غرائزك الإنسانية عالية ، برج الحوت ، على الرغم من أنك قد تميل إلى المبالغة في المثالية قليلاً. إنه لأمر رائع أن تساعد أولئك الأقل حظًا ، ولكن غالبًا ما تتضمن العملية التزامًا كبيرًا بالوقت والطاقة. إذا قررت القيام بذلك ، فقد يغير حياتك بطريقة عميقة. كن مستعدًا لبعض التغييرات الثقيلة جدًا.

توقعات برج الحوت اليوم في الحب

لم تُبنى روما في يوم واحد ، ولا علاقة أيضًا ، فهي تتطلب جهدًا وشعورًا قويًا بالالتزام. تشير محاذاة الكواكب الحالية إلى أنه إذا كانت أفكارك تبتعد عن شريكك الحالي وتعيش على شخص آخر ، فقد تحتاج إلى التفكير في سبب حدوث ذلك. تكمن الإجابة في مواجهة ما تشعر به حقًا ثم الحديث عنه. كن شجاعا!

توقعات برج الحوت اليوم في العمل

قد تشعر بالإحباط اليوم عندما تشعر أنك مقيد بالقواعد والتقاليد أثناء قيامك بعملك الذي تشعر أنه قد عفا عليه الزمن. لا تخف من التواصل مع رؤسائك بشأن هذا الأمر ولكن تأكد من أن لديك خطة قوية قبل القيام بذلك.

توقعات برج الحوت اليوم في الصحة

الفهم العظيم للآخرين هو اسم لعبتك. مع وجود جانب اليوم في اللعبة ، ستتمكن من رؤية ما يشعر به الآخرون بشكل أوضح. ومع ذلك ، فإن إحدى نقاط ضعفك هي عدم معرفة ما تشعر به بوضوح. قد يبدو هذا غريبًا ، لكن حاول التحدث مع شخص ما عن مشاعرك وستجد أن الحذاء لا يناسب القدم الأخرى تمامًا. طريقة واحدة لبدء الاستفادة من مشاعرك الخفية: احتفظ بمفكرة للأحلام.