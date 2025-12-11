طقس لبنان: أجواء باردة وغائمة تترافق بأمطار متفرقة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد وتتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 متر، على ان يتحسن الطقس تدريجا خلال النهار.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز حاليا فوق البحر الأسود يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، ويستمر حتى يوم غد الجمعة حيث يتحول تدريجا إلى مستقر.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين 13 و21، في طرابلس بين 10 و 19درجة، في زحلة بين 4 و 14 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا جنوب البلاد يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها تدريجا ليلا ليصل الى 1800 متر شمالا صباح الجمعة، يتوقع حصول إنفراجات خلال النهار.

الجمعة:

غائم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية خصوصا شمال البلاد، و تتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 متر، على ان يتحسن الطقس تدريجا خلال النهار.

السبت:

قليل الغيوم مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، مع بقاء درجات الحرارة الليلية باردة.

الأحد:

قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة فتعود إلى معدلاتها الموسمية.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية شرقية ناشطة سرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

-الانقشاع: متوسط إجمالا، يسوء أحيانا على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75 %.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,32

-ساعة غروب الشمس: 16,30

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.