أسرار

العثور على أسلحة للحزب في منازل بالنبطية.. هذا ما فعله الحزب لاستعادتها

Published: 10 minutes ago
العثور على أسلحة للحزب في منازل بالنبطية.. هذا ما فعله الحزب لاستعادتها

كشفت مصادر جنوبية لـ«نداء الوطن» أنه وبعد عودة البعض إلى منازلهم وممتلكاتهم في النبطية والقرى المحيطة عثروا على أسلحة وعتاد عسكري وسط ترجيحات بأن تكون المعدات قد تركها مقاتلون تابعون لحزب الله. ووفق المصادر، يعمل الحزب حالياً على استعادة هذه الأسلحة ونقلها ما أثار تساؤلات لدى بعض الأهالي حول طبيعة العملية وآليات تنفيذها.
نداء الوطن

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Published: 10 minutes ago
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