واشنطن تبدأ خطة لتعزيز الجيش.. وما هي الترتيبات البديلة لليونيفل؟

أكدت مصادر في البنتاغون لـ”نداء الوطن” أن إدارة ترامب وجّهت بالبدء في تعزيز الجيش اللبناني من خلال التدريب وتوفير المعدات والتدقيق في الوحدات العسكرية، في حين أكد مسؤول أميركي عدم إمكانية تمديد مهمة “اليونيفيل”، مشيرًا إلى أنه يجري النظر في ترتيبات بديلة، من دون الاعتماد على تفويضات مفتوحة المدة من الأمم المتحدة.

نداء الوطن

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