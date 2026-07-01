التجديد لرئاسة الجامعة اللبنانية بين مؤيدين ومعارضين وسط سجال متصاعد

يستمر الجدل حول التجديد لرئيس الجامعة اللبنانية لولاية جديدة بين من المعترضين على الخيار وبين من يدعمونه ويتهمون عدداً من المعارضين بأنّهم من كليات محددة معروفة كانوا لا يلتزمون النظام العام وكثيرون وقّعوا عقوداً في الخارج، وقد أجبرهم رئيس الجامعة على احترام القانون وطالب الأمن العام بجدول أسفارهم ما أدى الى مواجهات استدعت كل هذا الاحتدام.

النهار

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