أسرار

التجديد لرئاسة الجامعة اللبنانية بين مؤيدين ومعارضين وسط سجال متصاعد

Published: 40 minute ago
التجديد لرئاسة الجامعة اللبنانية بين مؤيدين ومعارضين وسط سجال متصاعد

يستمر الجدل حول التجديد لرئيس الجامعة اللبنانية لولاية جديدة بين من المعترضين على الخيار وبين من يدعمونه ويتهمون عدداً من المعارضين بأنّهم من كليات محددة معروفة كانوا لا يلتزمون النظام العام وكثيرون وقّعوا عقوداً في الخارج، وقد أجبرهم رئيس الجامعة على احترام القانون وطالب الأمن العام بجدول أسفارهم ما أدى الى مواجهات استدعت كل هذا الاحتدام.
النهار

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Published: 40 minute ago
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