تزوير في النتائج.. والطلاب الرسميون يدفعون الثمن

كشف تقرير، أنّ قرارَين بإلغاء استحقاقَين تربويَّين واستبدالهما بتأهيل وفق نقاط معيّنة، تسبَّبا بعملية تزوير هائلة وعابرة للمؤسسات التربوية الخاصة على اختلاف مستوياتها. فتقاضى بعضها أموالاً إضافية لقاء التزوير، فيما كان أبناء المؤسسات الرسمية الضحية، لأنّ مَن لم يبلغ منهم عدد النقاط للتأهل، سيخوض الاستحقاق التربوي قريباً جداً.

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