اتصالات سياسية تمهّد للقاء عون – رعد بالتزامن مع زيارة عراقجي إلى بيروت

اعتبر مستشار سياسي ورئاسي سابق أنّ اتصال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي برئيس الجمهورية جوزف عون كسر القطيعة بين الأخير و”الثنائي الشيعي” لا سيما “حزب الله”. وأكد المستشار أنّ زيvارة عرقجي إلى لبنان ستتزامن مع انعقاد اجتماع رفيع المستوى بين الرئيس عون والنائب محمد رعد قد تسبقه زيارة للنائب حسن فضل الله إلى قصر بعبدا. كما تحدّث عن أنّ زيارة عرقجي ستبحث في مخرج لحل قضية السفير الايراني المعيّن في بيروت.

النهار

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