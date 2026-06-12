هذا ما سيحلّ بمجالس عاشوراء في صيدا

نتيجة سلسلة اتصالات مع مفتي صيدا والقوى السياسية في المدينة، وعقد اجتماع بين عدد من رؤساء مراكز الإيواء في صيدا، تم التوصل إلى تفاهمات بين قيادتي “حزب الله” وحركة أمل تقضي بإلغاء المجالس والمظاهر العاشورائية في مراكز النزوح في صيدا، على أن يُترك تقدير الأمر لإدارة المدارس والجمعيات المعنية في ما يمكن القيام به، وذلك نظراً لدقة المرحلة وحرصاً على سلامة النازحين.

النهار

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