تجاذبات هيئة القنب الهندي تؤجل التعيين ومكيّة يتولى المهمة مؤقتاً

الخلاف المستحكم حول تعيين المدير العام للهيئة العامة لزراعة القنب الهندي، ما بين سنّي وشيعي اولا، وما بين حسابات داخل الطائفة السنّية تفجرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي اخيراً، دفع مجلس الوزراء الى تكليف الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه القيام بمهمات المدير العام للهيئة وتسيير الاعمال إلى حين تعيين مدير عام اصيل.

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