دعوى ضد مسؤولين في كنيسة الوحدة بتهم انتحال صفة

لا تزال قضية الجمعية التي تعمل في بلجيكا تحت مسمى “كنيسة الوحدة” تتفاعل بعدما أصدر القيّمون عليها قرارات وهمية بحق مطارنة لبنانيين وإعفائهم من مهامهم. وعُلِم في هذا الاطار أنّ ملفّاً قانونيّاً بدأ التحضير له بين مجموعة ناشطة حقوقية للإدعاء على هؤلاء اللبنانيين بتهم عدة أبرزها انتحال صفة والقدح والذم لطلب توقيفهم حال دخولهم لبنان وأيضاً ملاحقتهم في الخارج.

النهار

