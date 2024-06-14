ازدياد استقدام العاملات الاجنبيات مجدداً الى لبنانأسرار By live 06/14/2024 Join Cedar News Telegram تسجل حركة لافتة في ازدياد استقدام العاملات الاجنبيات مجدداً الى لبنان وفق ما تبينه احصاءات الامن العام بعد تراجع كبير حصل في العام 2019 اثر الانهيار المالي الكبير. إلغاء حجوزات مغتربين يعملون في دول الخليج، واستعاضوا عنها… زلـ.ـزال يصيب لبنان وسوريا وتركيا منتصف حزيران؟؟؟ قروض بالليرة في المصارف اللبنانية؟ النهار مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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