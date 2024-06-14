تسجل حركة لافتة في ازدياد استقدام العاملات الاجنبيات مجدداً الى لبنان وفق ما تبينه احصاءات الامن العام بعد تراجع كبير حصل في العام 2019 اثر الانهيار المالي الكبير.

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