ازدياد استقدام العاملات الاجنبيات مجدداً الى لبنان

أسرار
By live
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تسجل حركة لافتة في ازدياد استقدام العاملات الاجنبيات مجدداً الى لبنان وفق ما تبينه احصاءات الامن العام بعد تراجع كبير حصل في العام 2019 اثر الانهيار المالي الكبير.

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