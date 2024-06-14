زلـ.ـزال يصيب لبنان وسوريا وتركيا منتصف حزيران؟؟؟أسرار By live 06/14/2024 Join Cedar News Telegram تداول اللبنانيون باهتمام بالغ امس خبرا عن عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الذي توقع زلزالا يصيب لبنان وسوريا وتركيا خصوصا يومي 15 و16 حزيران الجاري. إلغاء حجوزات مغتربين يعملون في دول الخليج، واستعاضوا عنها… ازدياد استقدام العاملات الاجنبيات مجدداً الى لبنان قروض بالليرة في المصارف اللبنانية؟ النهار مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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