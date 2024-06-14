زلـ.ـزال يصيب لبنان وسوريا وتركيا منتصف حزيران؟؟؟

تداول اللبنانيون باهتمام بالغ امس خبرا عن عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الذي توقع زلزالا يصيب لبنان وسوريا وتركيا خصوصا يومي 15 و16 حزيران الجاري.

النهار