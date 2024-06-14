زلـ.ـزال يصيب لبنان وسوريا وتركيا منتصف حزيران؟؟؟

أسرار
By live
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تداول اللبنانيون باهتمام بالغ امس خبرا عن عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الذي توقع زلزالا يصيب لبنان وسوريا وتركيا خصوصا يومي 15 و16 حزيران الجاري.

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