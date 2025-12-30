قضية عريمط تتجاوز “اللفلفة” وتفتح حسابات انتخابية سنّية

يجري صاحب مؤسسة اعلامية اتصالات مع سياسيين ونواب ورجال دين سنّة والطلب اليهم اعلان التضامن مع الشيخ خلدون عريمط لكنه يجبه بأجوبة ان “الموضوع اصبح اكبر منا وخرج عن اطار سياسة اللفلفة والتغطية “.

بعيداً من خلاصة التحقيقات مع الموقوف “أبو عمر” ومصير الشيخ خلدون عريمط، سيكون لكل ما حصل من تطورات في قضيتهما، وفق مصدر سياسي، ارتدادات على الانتخابات النيابية عند المقترعين السنّة وخصوصا في الشمال وبيروت.

النهار

