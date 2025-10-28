أسرار

تيار المستقبل يعيّن المحامي محمد يمّوت منسقاً عاماً لبيروت خلفاً لعمر الكوش

Published: 1 day ago
"تيار المستقبل"

صدر عن “تيار المستقبل” البيان الآتي:”قرر “تيار المستقبل” تكليف المحامي محمد يموت بمهام منسق عام بيروت، بعد قبول استقالة المحامي عمر الكوش، وذلك بناءً على أحكام المادة ٤١ من النظام الداخلي.

Join our WhatsApp group - Cedar News

وأبدى التيار تقديره لما قدمه الكوش من وقت وجهد خلال فترة توليه منسقية بيروت، متمنياً ليموت كل التوفيق في مهامه إلى حين تعيين منسق عام جديد لبيروت”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 1 day ago
Back to top button