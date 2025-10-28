تيار المستقبل يعيّن المحامي محمد يمّوت منسقاً عاماً لبيروت خلفاً لعمر الكوش

صدر عن “تيار المستقبل” البيان الآتي:”قرر “تيار المستقبل” تكليف المحامي محمد يموت بمهام منسق عام بيروت، بعد قبول استقالة المحامي عمر الكوش، وذلك بناءً على أحكام المادة ٤١ من النظام الداخلي.

وأبدى التيار تقديره لما قدمه الكوش من وقت وجهد خلال فترة توليه منسقية بيروت، متمنياً ليموت كل التوفيق في مهامه إلى حين تعيين منسق عام جديد لبيروت”.

