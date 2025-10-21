تفاعلات قضية تزوير الشهادات في كلية الحقوق: الرئيس مصرّ على التحقيق وبري يرفض التعتيم

تتفاعل قضية تزوير شهادات في الفرع الاول لكلية الحقوق في ظل إصرار رئيس الجمهورية على استكمال التحقيق لدى المديرية العامة لأمن الدولة ورفض الرئيس نبيه بري وساطات للتعتيم على الموضوع، رغم وجود قريبين منه أو محسوبين عليه في عداد المستفيدين ومنهم إعلامي يستعد للترشّح الى الانتخابات وقد فضحت “النهار” أمره قبل نحو ثلاثة أشهر.

