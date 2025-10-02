القضاء يتحرك: استدعاء وبلاغا بحث وتحر بحق متورطين في قضية الروشة

Judge gavel with Justice lawyers having team meeting at law firm background. Concepts of Law and Legal services.

فيما كان عدد من القضاة يهمسون بأنه لا يمكن للدولة أن تستعيد هيبتها ما لم تستدعي إلى التحقيق وفيق صفا وغيره، سطّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغي بحث وتحر بحق شخصين ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي. وأفيد بأن هذا الإجراء جاء بعد أن جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول.

النهار

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.