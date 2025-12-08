أجواء إيجابية حول مشاركة المستقبل… والقرار ما زال معلقًا

ينتظر انصار “تيار المستقبل” قرار الرئيس سعد الحريري في ما يختص بملف المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة من عدمه، علماً ان مسؤولين في “التيار” اعدوا العدّة للاستحقاق في انتظار اشارة نهائية من الحريري مطلع السنة الجديدة وقبل ذكرى 14 شباط، وهم يشيّعون اجواء ايجابية في هذا المجال. ويقول مطلعون ان الايجابية تنطلق من المحيطين بالامين العام للتيار الازرق احمد الحريري ولا علاقة لرئيس التيار بها اذ لم يعط اي اشارة بعد.

النهار

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.