الرئيسية » العالم, عاجل » عاجل: صورة لاثنين من منفذي عملية الأقصى قبل تنفيذ العملية

عاجل: صورة لاثنين من منفذي عملية الأقصى قبل تنفيذ العملية on July 14, 2017

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