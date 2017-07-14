الشرطة الإسرائيلية تقرر منع صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى on July 14, 2017



قالت الشرطة الإسرائيلية إنها قررت منع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى اليوم، وأغلقت أبواب المسجد حتى إشعار آخر.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح، “إن القائد العام للشرطة الإسرائيلية في القدس يهورام هاليفي قرر إغلاق أبواب المسجد”، وأضافت “كذلك تقرر إخلاء حيز الحرم الشريف من الناس”.



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وتابعت “كذلك تقرر عدم إجراء صلاة الجمعة اليوم في الحرم مما يعني أنه مغلق حتى إشعار آخر”.وجاء القرار بعد أن استشهد 3 فلسطينيين برصاص شرطة الإحتلال الإسرائيلي داخل الأقصى، صباح اليوم، بعد أن قالت الشرطة إنهم اطلقوا النار على إسرائيليين قرب إحدى بوابات المسجد ما أدى إلى اصابة 3 منهم.