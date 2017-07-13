إخلاء مبنى الطلاب بجامعة كاليفورنيا الأمريكية بسبب تهديدات بوجود قنبلة on July 13, 2017

أصدرت إدارة جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلس (يو سي إل ايه) الخميس 13 يوليو، أمرا بإخلاء بعض مساكن الطلاب داخل الحرم الجامعي بعد تلقيها تهديدات بوجود قنبلة في أحد المباني.

وأوضحت إدارة الجامعة – وفقا راديو (سوا) الأمريكي – أنها تلقت اتصالا فجر الخميس 13 يوليو، بوجود قنبلة في المركز الترفيهي.. مشيرة إلى أن سلطات الأمن تتحرى صحة هذا التهديد.



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وطلبت الإدارة من الطلاب في 3 بنايات مغادرة غرفهم والتوجه إلى مكان آخر فورا وحتى إشعار آخر.وناشدت الإدارة بقية ساكني الحرم الجامعي البقاء داخل بناياتهم وتجنب منطقة المركز الترفيهي.