مقتل 16 شخصا في تحطم طائرة بولاية ميسيسبي الأمريكية on July 11, 2017

فيديو لحادث تحطم الطائرة العسكرية الأمريكية.. ومسؤول يؤكد: لم ينج أحدhttps://t.co/MWdkBRGIcO pic.twitter.com/48meyKGxcr — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) July 11, 2017

واشنطن – أ ش أ تحطمت طائرة عسكرية تابعة لسلاح مشاه البحرية الأمريكية (المارينز) في ولاية ميسيسبي جنوب الولايات المتحدة.

وأفادت إدارة الطوارئ التابعة لمقاطعة لفلور، حيث وقع الحادث، وفقا لراديو (سوا) اليوم الثلاثاء، أن فرق الإنقاذ عثرت على جثث 16 شخصا، جميعهم كانوا على متن الطائرة. يشار إلى أن الطائرة من طراز “C-130” التي تستخدمها القوات الأمريكية لنقل الجنود والمعدات العسكرية انطلقت، حسب وسائل إعلام محلية من قاعدة عسكرية في ولاية نورث كارولاينا. وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة دخان تتصاعد من طائرة هوت في حقل. وتشير السلطات المحلية إلى أن حطام الطائرة تناثر في مساحة عرضها 5 أميال.

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