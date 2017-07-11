فيديو.. وفاة زعيم المنظمة النازية فى أوكرانيا على الهواء on July 11, 2017

توفى زعيم المنظمة النازية فى أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما خلال إلقائه لكلمته على الهواء مباشرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” تفيد التقارير أن الحادث وقع خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الـ110 لتأسيس المنظمة النازية فى أوكرانيا. وعندما بدأ رئيس المنظمة بإلقاء خطابه عبر الميكروفون، فجأة أحس بالوهن وسقط عن المنصة فاقدا للوعى.

وأسرع المسعفون لإنقاذ حياته لكنهم لم يتمكنوا من ذلك لوفاته على الفور.

وقد انضم الرجل النازى إلى التحالف القومى التقدمى المتحد فى عام 1944. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية صدر حكم بإعدام النازيين، ولكن بعد ذلك تم استبدال الحكم بنفى لمدة 25 عاما وخمسة أعوام حرمان من الحقوق المدنية.

يذكر أن المنظمة النازية الأوكرانية تشكلت فى أكتوبر من عام 1942. وحاربت المنظمة بشكل رئيسى فى غرب أوكرانيا وشنت الحرب ضد القوات السوفيتية. واصلت المنظمة المتطرفة بشن أنشطة ضد الحكومة السوفيتية حتى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ووقع العديد من المثقفين والحزبيين السوفيتيين ضحايا الفكر النازى.

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