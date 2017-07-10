كتاب جديد يكشف أن هتلر كان سيصنع قنبلةً نوويةً قبل استيلاء أمريكا على اليورانيوم on July 10, 2017

كشف كتاب جديد أن الزعيم النازي أدولف هتلر كان قريبًا من صنع قنبلة نووية قبل أن تستولي الولايات المتحدة الأمريكية على اليورانيوم المخصب، وتستخدمه لصنع القنبلة التي دمرت مدينة هيروشيما اليابانية.

وأجبرت القوات الأمريكية السفينة النازية U-Boat 234 على الاستسلام بينما هي في طريقها إلى اليابان في 15 مايو/أيار من العام 1945، ووجدت أنها تحمل نازيين بارزين من بينهم الجنرال الألماني أولريش كيسلر، فضلًا عن علماء ومهندسين.

كما كانت السفينة تحمل اليورانيوم الذي فشل هتلر في تحويله إلى سلاح نووي في الوقت المناسب لإنقاذ بلاده المتهاوية.

وقال العالِم والمؤلف كارتر هيدريك في كتابه الجديد “الكتلة الحرجة”: إن “المواد التي تم الاستيلاء عليها استخدمت في صناعة القنبلة الذرية التي أسقطت على مدينة هيروشيما اليابانية في العام 1945”. وتسبب الكتاب بحدوث عاصفة في مجتمع العلوم الأمريكي.

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