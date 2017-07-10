قراصنة يخترقون أنظمة الكمبيوتر في 12 محطة نووية أميركية on July 10, 2017

اخترق قراصنة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بـ 12 محطة أميركية للطاقة النووية على الأقل، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، حسبما نقل تقرير صحافي أميركي عن مسؤولين في أجهزة استخبارات.

وذكرت عدة تقارير أن الهجمات طالت أجهزة محطة “وولف كريك” لتوليد الطاقة النووية في ولاية كانساس. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن تقريراً عاجلاً لوزارة الأمن الداخلي أشار إلى أن دولة أجنبية، ربما تكون روسيا، هي المسؤولة عن الهجمات.

وأضافت أن وثيقة الوزارة أشارت إلى أن ما حدث يندرج ضمن ثاني أعلى تصنيف للتهديدات الأمنية. ورفضت شركة تشغيل محطة “وولف غريك” الإفصاح عما إذا كانت تعرضت للاختراق، لكنها قالت إن “التشغيل داخل المحطة لم يتعرض لأي تأثير”.



التعليقات

وفي بيان مشترك مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، قال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إنه “لم تكن هناك أي مؤشرات عن وجود تهديد للأمن العام”.وذكرت نيويورك تايمز أن تقرير الوزارة أشار إلى أن القراصنة كانوا على ما يبدو يحاولون رسم خريطة لشبكات الكمبيوتر لشن هجمات في المستقبل.