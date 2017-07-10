“ديلى ميل” تنشر صور للغزو الأمريكى لكوريا.. و”مارلين مونرو” تتفقد القوات on July 10, 2017



نشرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، اليوم صوراً تُعرض لأول مرة عن غزو القوات الأمريكية لشوارع كوريا الشمالية، احتفالاً بالذكرى ال67 للحرب الكورية.



وتظهر الصور دبابة تابعة للبحرية الأمريكية تتبع صفاً من أسرى الحرب بأحد شارع المدينة، وجنود يشتبكون مع العدو، ومن جانب أخر يخيّم الحزن على بعض المشاة الذين قُتل زملائهم فى الحرب.



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وتظهر صور أخرى صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية نجمة هوليود الراحلة “مارلين مونرو” في معسكر “أوس كامب شو”، والممثل ميكي روني، بجانب الجنرال “دوجلاس ماك آرثر” مع الدكتور سينجمان ري، أول رئيس لكوريا الجنوبية.وكانت أول مواجهة للقوات الأمريكية مع كوريا الشمالية خلال معركة “أوسان” الكورية في 5 يوليو 1950، كما تظهر صور الحرب الكورية الكبرى نشر دوريات المخابرات الأمريكية في شوارع سول.