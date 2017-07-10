ترتيب جيوش المنطقة: مصر الـ10 ولبنان 98 عالميا on July 10, 2017

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– دخلت مصر ضمن قائمة أقوى 10 جيوش في العالم، وحافظت الولايات المتحدة الأمريكية على المرتبة الأولى في القائمة التي يصدرها موقع “Global Firepower”، المتخصص في رصد قوة الجيوش حول العالم بحسب ما تعلنه كل دولة عن إمكانياتها العسكرية، بينما جاءت مملكة بوتان في آخر القائمة التي تضم 133 دولة.

وذكر الموقع، في تقريره السنوي لعام 2017، أن ترتيب الدول اعتمد على 50 معيارا لكي تحصل كل دولة على نقاطها المستحقة في مقياس القوة العسكرية. وأضاف أن الترتيب التنازلي يراعي تواجد دول صغيرة ذات تكنولوجيا متطورة للتنافس مع دول كبيرة أقل تطورا.

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وأوضح الموقع أن الترتيب التنازلي لا يعتمد ببساطة على العدد الإجمالي للأسلحة المتاحة في كل دولة على حد سواء، ولكنه يعتمد على مبدأ تنوع الأسلحة في كل دولة، وذلك من أجل تحقيق توازن قوة السلاح في النهاية. كما أشار إلى أن المخزونات النووية لم تؤخذ في الحسبان، ولكن الأسلحة النووية المعترف بها ربحت نقاطا إضافية أثناء إعداد القائمة.

وأضاف الموقع أن من العوامل التي أثرت في ترتيب القائمة الموقع الجغرافي، والمرونة اللوجيستية، والموارد الطبيعية، والصناعة المحلية في كل دولة، كما أن مقدار القوى العاملة له تأثير رئيسي في الترتيب، خاصة في الدول ذات التعداد السكاني الكبير. وتابع الموقع بالقول إن نقص القوة البحرية للدول غير الساحلية لم يؤثر على تقييمها، بينما أثر ذلك على الدول التي تتمتع بحدود بحرية. وأكد الموقع أن “القيادة السياسية أو العسكرية في أي دولة من الدول لم يكن لها أي تأثير على القرار النهائي أثناء إعداد القائمة”.

ترتيب أقوى 10 جيوش في العالم:

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

الصين

الهند

فرنسا

المملكة المتحدة

اليابان

تركيا

ألمانيا

مصر

ترتيب أقوى جيوش المنطقة بحسب موقعها في القائمة التي تضم 133 دولة:

10 مصر

15 إسرائيل

21 إيران

24 المملكة العربية السعودية

25 الجزائر

44 سوريا

54 المغرب

59 العراق

60 الإمارات العربية المتحدة

64 اليمن

71 السودان

72 الأردن

73 ليبيا

78 تونس

79 سلطنة عمان

80 الكويت

91 قطر

94 البحرين

98 لبنان

130 موريتانيا

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