النمسا تمنع وزيراً تركياً من دخول أراضيها on July 10, 2017

قال متحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية في تصريحات بُثت الإثنين 10 يوليو/تموز 2017 إن النمسا منعت نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي من دخول البلاد لحضور فعالية في ذكرى مرور عام على محاولة الانقلاب في تركيا.

وقال المتحدث لمحطة(أو.آر.إف) الإذاعية “بوسعي أن أؤكد أن وزير الخارجية (النمساوي سيباستيان) كورتس منع في حقيقة الأمر وزير الاقتصاد التركي من دخول البلاد”.

وأضاف أن الفعالية كانت “كبيرة جداً” وأن الزيارة كانت تشكل “خطراً على النظام العام والأمن في النمسا”. وجاء هذا القرار بعد خطوة مماثلة اتخذتها هولندا التي قالت يوم الجمعة إن نائب رئيس الوزراء التركي طغرل توركيش ليس محل ترحيب في زيارة لحضور احتفال بين المغتربين الأتراك للاحتفال بهذه الذكرى.

ومن المتوقع أن ترد السلطات التركية على هذه الخطوة، أسوة بما فعلته مع ألمانيا قبل عدة أشهر، إذ منعت أنقرة دخول نواب ألمانيين بلادَها رداً على موقف مماثل قبل التصويت على التعديلات الدستورية الأخيرة التي حازت على موافقة أكثر من 60 من الناخبين الأتراك.



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