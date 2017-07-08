ميلانيا حاولت مقاطعة لقاء بوتين وترامب on July 8, 2017

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون: “السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب حاولت مقاطعة لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وأشار تيلرسون إلى أن السيدة الأولى كانت تحاول مقاطعة الاجتماع، لكنها لم تنجح بذلك، فالرئيسان كان عليهم مناقشة العديد من القضايا الهامة.

والجدير بالذكر أن قمة “مجموعة العشرين” تعقد في مدينة هامبورغ الألمانية يومي 7 و8 تموز/ يوليو الجاري.

وتمثل مجموعة الـ20، ثلثي حجم التجارة في العالم، وتشغل أيضاً أكثر من 90% من الناتج العالمي.

وتهدف “مجموعة العشرين” لتعزيز التضافر الدولي وترسيخ مبدأ الحوار الموسع، بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي الذي تتمتع به دول المجموعة، علماً بأن سكان دول “مجموعة العشرين” يمثلون غالبية عدد السكان في العالم.

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