بلجيكا: اعتقال ثلاثة من أصول عربية بتهمة تمويل داعش on July 8, 2017



كشفت تقارير صحافية السبت، اعتقال بلجيكا الأسبوع الماضي 3 من أصول عربية في مدينة أنتويرب البلجيكية، بتهمة تمويل لتنظيم داعش في الرقة والموصل.

وكانت صحيفة “هت لاتسته نيوز” الفلمنكية أول من نشر الخبر الجمعة، وهو ما أكدته النيابة الفدرالية العامة البلجيكية في بيان لها السبت.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأشخاص الثلاثة، أرسلوا مبالغ صغيرة عبر شبكة مشبوهة لتحويل الأموال مرات عدة، إلى أعضاء في تنظيم داعش، في مدينتي الرقة السورية، والموصل العراقية، وقالت الصحيفة أن اثنين من المعتقلين الثلاثة من أصول عراقية، في حين ينتمي الثالث إلى سوريا.



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وأضافت الصحيفة أن أحد المعتقلين كان على تواصل مستمر مع الإمام البلجيكي يوسف الـ ج” من مدينة أنتويرب البلجيكية، الذي التحق بداعش في سوريا منذ 2015.واعتقلت الشرطة الفدرالية المتهمين الثلاثة الأربعاء الماضي في أنتويرب، بعد مداهمات طالت 6 عناوين، توزعت على عدد من أحياء مدينتي أنتويرب وغنت.ولفتت الصحيفة إلى أن الشرطة الفدرالية قبضت على 6 أشخاص في المداهمات، وأطلقت ثلاثة آخرين فقط، في حين احتفظت بالموقوفين بناءً على أمر قاضي التحقيق باستمرار حبسهم، واتهامهم بالانضمام إلى منظمة إرهابية.وقالت النيابة الفدرالية في بيانها، إن العراقيين:” محمد أ. د. و”نجم س. حولا مبالغ مالية صغيرة عدة مرات إلى أشخاص في مدينة الرقة السورية، عبر نظام التحويلات البنكية، وأثبتت التحقيقات العلاقة الوثيقة التي تربط محمد أ. د. بالإمام البلجيكي يوسف الـ ج. الموجود في سوريا منذ 2015″.