مصرع وإصابة 12 إثر حريق هائل في باريس on July 6, 2017

مصرع وإصابة 12 شخصًا إثر حريق هائل في عقار سكني بباريس.

لقي شخص مصرعه و أصيب 11 آخرون من بينهم 4 أطفال، في حريق هائل اندلع في عقار بالدائرة ال17 لباريس.

وصرحت المتحدثة باسم قوات الإطفاء الفرنسية بأن حريقا عنيفا شب في شقة بالطابق الثاني لعقار، مما أسفر عن وقوع قتيل و جرحى.



وأضافت المتحدثة أن نحو مئة عنصر من قوات الإطفاء – بينهم خمسة أصيبوا بجروح خفيفة – تدخلوا للسيطرة على الحريق الذي لم يتم التعرف حتى الآن على أسبابه ، قبل أن يمتد لشقق أخرى داخل العقار السكني.

لقي شخص مصرعه و أصيب 11 آخرون من بينهم 4 أطفال، في حريق هائل اندلع في عقار بالدائرة ال17 لباريس. وصرحت المتحدثة باسم قوات الإطفاء الفرنسية بأن حريقا عنيفا شب في شقة بالطابق الثاني لعقار، مما أسفر عن وقوع قتيل و جرحى. وأضافت المتحدثة أن نحو مئة عنصر من قوات الإطفاء – بينهم خمسة أصيبوا بجروح خفيفة – تدخلوا للسيطرة على الحريق الذي لم يتم التعرف حتى الآن على أسبابه ، قبل أن يمتد لشقق أخرى داخل العقار السكني.

التعليقات