ورد الآن
الرئيسية » العالم, عاجل, مميز » مصرع وإصابة 12  إثر حريق هائل في باريس

مصرع وإصابة 12  إثر حريق هائل في باريس

on July 6, 2017

مصرع وإصابة 12 شخصًا إثر حريق هائل في عقار سكني بباريس.
لقي شخص مصرعه و أصيب 11 آخرون من بينهم 4 أطفال، في حريق هائل اندلع في عقار بالدائرة ال17 لباريس.
وصرحت المتحدثة باسم قوات الإطفاء الفرنسية بأن حريقا عنيفا شب في شقة بالطابق الثاني لعقار، مما أسفر عن وقوع قتيل و جرحى.

وأضافت المتحدثة أن نحو مئة عنصر من قوات الإطفاء – بينهم خمسة أصيبوا بجروح خفيفة – تدخلوا للسيطرة على الحريق الذي لم يتم التعرف حتى الآن على أسبابه ، قبل أن يمتد لشقق أخرى داخل العقار السكني.

لقي شخص مصرعه و أصيب 11 آخرون من بينهم 4 أطفال، في حريق هائل اندلع في عقار بالدائرة ال17 لباريس. وصرحت المتحدثة باسم قوات الإطفاء الفرنسية بأن حريقا عنيفا شب في شقة بالطابق الثاني لعقار، مما أسفر عن وقوع قتيل و جرحى. وأضافت المتحدثة أن نحو مئة عنصر من قوات الإطفاء – بينهم خمسة أصيبوا بجروح خفيفة – تدخلوا للسيطرة على الحريق الذي لم يتم التعرف حتى الآن على أسبابه ، قبل أن يمتد لشقق أخرى داخل العقار السكني.

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com