زلزال يضررب ولاية مونتانا الأمريكية بقوة 5.8 درجة on July 6, 2017

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الخميس 6 يوليو إن زلزالا بقوة 5.8 درجة هز منطقة تقع على بعد تسعة كيلومترات جنوب شرقي لينكولن بولاية مونتانا على عمق بسيط بلغ 4.3 كيلومتر.

زلزال بقوة 5.8 درجة يهز شرق ولاية مونتانا الأمريكية.قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الخميس 6 يوليو إن زلزالا بقوة 5.8 درجة هز منطقة تقع على بعد تسعة كيلومترات جنوب شرقي لينكولن بولاية مونتانا على عمق بسيط بلغ 4.3 كيلومتر.

وكانت ولاية مونتانا الأمريكية شهدت إصابة أكثر من 50 شخصا جراء انهيار مبنى في إحدى بلدات الولاية، منتصف الشهر الماضي.

وأوضحت المصادر أن الانهيار وقع بالقرب من بلدة ليكسايد، وأنه تم نقل جميع المصابين إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت المصادر أن من بين المصابين أطفالا ومسنين وحالة بعضهم حرجة، فيما بدأت السلطات التحقيق في الحادث الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن.

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