أمريكية تقتل زوجها وأطفالها الأربعة في جورجيا on July 6, 2017

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، أنه تم العثور على جثث رجل وأطفاله الأربعة في منزل بولاية جورجيا.

وأفادت شرطة مقاطعة جوينيت، بأنه “تم القبض على امرأة حددت الشرطة هويتها على أنها أم الأطفال وزوجة الرجل”، مشيرة إلى أنه “تم نقل طفل خامس للزوجين إلى مستشفى مصاباً بجروح خطيرة”.

ووصلت الشرطة إلى المنزل الكائن في منطقة لونغانفيل في وقت مبكر صباح اليوم الخميس، ووصفته المتحدثة باسم شرطة جوينيت، ميشيل بيهرا، بأنه “مسرح جريمة مروع”.

وتم استدعاء الشرطة إلى المنزل فى لوغانفيل على بعد حوالى 50 كم شرق أتلانتا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقالت المتحدثة باسم الشرطة للإذاعة المحلية “فوكس 5″، إن “الشرطة تحاول تأكيد ما إذا كانت المشتبه فيها هي التي طلبت استدعاء الشرطة”.

وأوضحت الشرطة، أن “الأطفال كانوا جميعاً أقل من 10 سنوات وكان الرجل فى منتصف الثلاثينات من عمره، مضيفة أن “هذه جريمة مروعة ليس فقط بالنسبة للضحايا، ولكن بالنسبة للأسرة والحي والمجتمع”.

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