انفجار ضخم بسبب تسرب نفطي شمال إنجلترا on July 5, 2017

التقطت كاميرات مراقبة لحظة تعرض كوخ يقع في حديقة منزلية غرب يوركشير في شمال إنجلترا لانفجار، ضخم.

وأدى الانفجار الناجم عن تسرب لمواد نفطية، حسب ما قالت أجهزة الإطفاء والإنقاذ، لاقتلاع سقف الكوخ دون وقوع إصابات.

وأوضحت المصادر نفسها أن شرارة نارية طالت المواد التي تسربت من مستوعب نفطي في الكوخ أدت إلى الانفجار.

التقطت كاميرات مراقبة لحظة تعرض كوخ يقع في حديقة منزلية غرب يوركشير في شمال إنجلترا لانفجار، ضخم.

وأدى الانفجار الناجم عن تسرب لمواد نفطية، حسب ما قالت أجهزة الإطفاء والإنقاذ، لاقتلاع سقف الكوخ دون وقوع إصابات.

وأوضحت المصادر نفسها أن شرارة نارية طالت المواد التي تسربت من مستوعب نفطي في الكوخ أدت إلى الانفجار.

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