“ناسا”: عودة مركبة شحن فضائية محملة بأطنان من العينات on July 4, 2017

أعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، الاثنين، عن انفصال مركبة الشحن الفضائية “دراغون” عن محطة الفضاء الدولية، متجهة نحو الأرض، بعد أدائها المهمة الحادية عشرة، لإيصال البضائع إلى المحطة الدولية.

وأوضحت الوكالة عبر موقعها الرسمي، أن مركبة الشحن الأمريكية “دراغون” التابعة لشركة “سبيس إكس”، وصلت يوم 5 يونيو/ حزيران الماضي، حاملة 6 آلاف باوند من البضائع، لرواد الفضاء في المحطة الدولية، تضمنت عدداً من الإمدادات والبضائع العلمية.

وأكدت “ناسا” أن المركبة “دراغون” أكملت رحلتها الثانية، التي تأتي بعد ثلاثة أعوام على الرحلة الأولى، التي أجرتها المركبة في سبتمبر/أيلول من عام 2014، حيث قضت وقتها 34 يوماً في مدار الأرض.

ووفقاً لوكالة “ناسا” فإن عملية انفصال مركبة الشحن عن محطة الفضاء الدولية، تمت إدارتها من الأرض، بمساعدة الذراع الروبوتية “Canada rm2″، في حين أكدت أن مركبة الشحن رجعت بنحو 4 أطنان من العينات، لإجراء الدراسات عليها في الأرض، إضافة إلى بعض المواد المستخدمة.

الجدير بالذكر أن المركبة “دراغون” تعود ملكيتها لشركة “سبيس إكس” الأمريكية، التي يديرها رجل الأعمال الأمريكي “إلن موسك”، صاحب شركة السيارات الكهربائية الأمريكية “تسلا”، حيث عقدت “سبيس إكس” عقداً مع وكالة (ناسا) عام 2012، لإيصال الحمولات إلى محطة الفضائية الدولية.

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